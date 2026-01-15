Hai nạn nhân được xác định là chị Surattiyakorn Kanya (35 tuổi) và chồng là Kim Yongho (37 tuổi) quốc tịch Hàn Quốc.

Thời điểm xảy ra tai nạn, cặp vợ chồng đang di chuyển trên tàu tốc hành đặc biệt số 21, chạy tuyến từ ga trung tâm Krung Thep Aphiwat (Bangkok) đi Ubon Ratchathani. Khi tàu đi qua địa phận tỉnh Nakhon Ratchasima, một cần cẩu thuộc công trình xây dựng bất ngờ đổ sập, rơi trúng đoàn tàu, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Gia đình nạn nhân ở huyện Wang Hin, tỉnh Sisaket. Trong ngày 15/1, người thân và bà con địa phương đã tất bật chuẩn bị khu vực để đưa thi thể hai vợ chồng về làm lễ tang. Không khí tang thương bao trùm.

Hình ảnh của cặp đôi vừa đăng ký kết hôn đã gặp nạn

Người nhà vẫn không khỏi xót xa trước sự ra đi đột ngột này (Ảnh: Khaosod)

Bà Lam-yong Kanya, 60 tuổi, mẹ của chị Surattiyakorn, cho biết cả hai đã bên nhau hơn 10 năm và vừa quyết định trở về Thái Lan để chính thức đăng ký kết hôn. Theo đó, hai vợ chồng đã nhập cảnh Thái Lan vào ngày 19/12/2025, dành thời gian thăm gia đình trước khi hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Thái Lan vào ngày 13/1/2026 - chỉ một ngày trước thảm kịch.

Sau khi đăng ký kết hôn tại Bangkok, hai vợ chồng lên tàu trở về huyện Wang Hin với dự định tiếp tục làm thủ tục đăng ký kết hôn tại văn phòng chính quyền địa phương.

“Tôi nhận được tin vào khoảng 10 giờ sáng ngày 13/1 rằng con gái và con rể đã thiệt mạng vì cần cẩu sập. Tôi suy sụp hoàn toàn, không biết phải sống tiếp thế nào”, bà Lam-yong nghẹn ngào nói. “Hai đứa cháu của tôi giờ đã mất mẹ và tôi sẽ phải thay con bé chăm sóc các cháu”.

Nguồn: Khaosod