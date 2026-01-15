Video cận cảnh khoảnh khắc cần cẩu đổ sập xuống đường ở Thái Lan khiến 2 người tử vong

2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương khi các bộ phận của cần cẩu xây dựng đổ sập xuống đường Rama II tại Samut Sakhon vào sáng thứ Năm (15/1), đè trúng hai phương tiện đang lưu thông bên dưới, cảnh sát cho biết. Đây là vụ sập cần cẩu thứ hai liên tiếp tại Thái Lan trong 2 ngày qua.

Vụ việc xảy ra ngay sau 9 giờ sáng (giờ địa phương) tại làn đường hướng về phía Nam, ở cột mốc km 28-30 trước đoạn dốc lên cầu vượt sông Tha Chin thuộc huyện Muang, theo kênh tin tức giao thông FM91 Trafficpro.

Hai người được xác định đã tử vong và năm người bị thương, theo Thiếu tá cảnh sát Pirote Pinthip, thanh tra giao thông tại đồn cảnh sát Muang Samut Sakhon, FM91 Trafficpro đưa tin lúc 10 giờ sáng.

Cần cẩu khổng lồ đổ sập xuống đường, đè bẹp nhiều ô tô

Một video khác ghi lại vụ tai nạn

Các báo cáo tin tức địa phương cho biết bộ phận cần cẩu bị sập, vốn đang được sử dụng để thi công cầu đường cao tốc, đã rơi trúng hai phương tiện đang di chuyển bên dưới.

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để đánh giá thiệt hại. Họ đã phong tỏa khu vực và đóng một số làn đường ở cả hai chiều đi và về để đảm bảo an toàn.

Hậu quả là tình trạng ùn tắc giao thông đang gia tăng và người điều khiển phương tiện được khuyến cáo nên tránh lộ trình này.

Tai nạn xảy ra trên con đường mệnh danh là "đường tử thần"

Đường Rama II là tuyến đường chính và trực tiếp nhất kết nối Bangkok với khu vực miền Nam, vốn nổi tiếng với các vụ tai nạn thường xuyên liên quan đến việc thi công kéo dài của dự án đường cao tốc trên cao.

Vụ tai nạn này xảy ra chỉ một ngày sau khi một cần cẩu xây dựng đổ sập xuống một đoàn tàu đang di chuyển tại huyện Sikhiu, tỉnh Nakhon Ratchasima, khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và 64 người khác bị thương.

Cả hai vụ tai nạn thảm khốc trong hai ngày liên tiếp (sập cần cẩu vào tàu hỏa hôm qua và sập cần cẩu xuống đường Rama II hôm nay) đều liên quan đến nhà thầu xây dựng khổng lồ của Thái Lan là Italian-Thai Development (ITD).

Nguồn: Bangkok Post