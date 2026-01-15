Chi tiết bất ngờ vụ cần cẩu đổ sập khiến ít nhất 32 người chết: Cùng nhà thầu với vụ sập tòa nhà 30 tầng khiến 95 người thiệt mạng

Vụ việc xảy ra tại khu vực đường sắt Ban Thanon Khot, đoạn giữa ga Nong Nam Khun và ga Sikhio, thuộc xã Sikhio, huyện Sikhio, tỉnh Nakhon Ratchasima. Đoàn tàu xuất phát từ ga Krung Thep Aphiwat và đang trên hành trình đến ga Ubon Ratchathani.

Tai nạn xảy ra trên đoạn tuyến thuộc dự án đường sắt cao tốc Thái – Trung, nằm trong các gói thầu đã hoàn thành hơn 99% khối lượng. Dự án do Công ty Phát triển Italy - Thái (Italian - Thai Development Plc) đảm nhận thi công.

Theo thông tin cập nhật mới nhất, số người thiệt mạng đã tăng lên 32 người, 67 người khác bị thương, trong tổng số 208 hành khách trên tàu. Lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát của các toa tàu.

Hiện trường sự việc (Ảnh: Khaosod)

Thiếu tướng cảnh sát Narongsak Promtha, Giám đốc Cảnh sát tỉnh Nakhon Ratchasima, cho biết sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã mời người điều khiển cần cẩu đến làm việc để lấy lời khai. Quá trình thẩm vấn hiện vẫn chưa kết thúc. Người lái cần cẩu không bị thương và có thể cung cấp lời khai cho cảnh sát.

Liên quan đến thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng cần cẩu bị ép vận hành dẫn đến tai nạn, phía cảnh sát cho biết vẫn đang trong quá trình xác minh, thu thập thêm lời khai và các chứng cứ liên quan để làm rõ nguyên nhân, bao gồm khả năng do lỗi con người hay các yếu tố khác. Nếu phát hiện người điều khiển cần cẩu có hành vi cẩu thả hoặc bất cẩn, cảnh sát sẽ tiến hành khởi tố theo quy định pháp luật mà không cần chờ đơn tố cáo.

Cùng ngày, Italian - Thai Development Plc đã phát đi thông cáo báo chí, bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước những mất mát và thương vong trong vụ tai nạn cần cẩu xây dựng rơi đè đoàn tàu khách tại huyện Sikhio, tỉnh Nakhon Ratchasima.

Trong thông cáo, công ty cho biết sẵn sàng chịu trách nhiệm hỗ trợ bồi thường và cứu trợ cho gia đình các nạn nhân thiệt mạng, đồng thời chi trả chi phí điều trị cho những người bị thương một cách đầy đủ. Doanh nghiệp cũng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tối đa cho các cơ quan chức năng nhằm nhanh chóng khắc phục hậu quả, đưa tình hình trở lại trạng thái bình thường trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, công ty này cũng liên quan tới vụ sập tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước cao 30 tầng gần chợ Chatuchak (Bangkok, Thái Lan) khiến ít nhất 95 người thiệt mạng vào ngày 28/3.

Hiện trường vụ sập tòa nhà cao tầng ở Bangkok do động đất. (Ảnh: Reuters)

Tòa nhà bị sập là dự án liên doanh giữa Italian - Thai Development Plc và Công ty Đường sắt số 10 Trung Quốc (Thái Lan) Ltd. với tổng giá trị hợp đồng 2,14 tỷ baht (gần 6,6 triệu USD) qua đấu thầu năm 2020.

Ngày 7/8/2025, người phát ngôn Văn phòng Tổng công tố Sakkasem Nisaiyok cho biết, Chủ tịch Công ty Phát triển Italy - Thái (Italian - Thai Development Plc), ông Premchai Karnasuta bị truy tố cùng 21 nghi phạm khác, vì vi phạm quy định xây dựng và gây ra hậu quả chết người do cẩu thả. Bản tuyên bố cũng thông tin thêm về một số nghi phạm khác bị buộc tội làm giả tài liệu kỹ thuật.

Nguồn: Khaosod, Reuters