Nokaen - cơn bão đầu tiên năm 2026 xuất hiện gần Biển Đông: Mạnh lên nhanh chóng, liệu có vào Việt Nam?

Chiều ngày 15/1, áp thấp nhiệt đới gần khơi Philippines đã chính thức mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão đầu tiên của năm 2026 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Cơn bão có tên quốc tế là Nokaen (tên địa phương tại Philippines là Ada).

Diễn biến mạnh lên của bão Nokaen

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Việt Nam, vào lúc 13 giờ chiều nay (15/1), tâm bão Nokaen nằm ở khoảng 9.9 độ vĩ bắc và 128.9 độ kinh đông, thuộc vùng biển phía đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 (62–74 km/h), giật cấp 10.

Diễn biến bão chiều 15/1 (Ảnh: Zoom Earth)

Trước đó, cơ quan khí tượng Philippines (PAGASA) đã theo dõi sát sao hệ thống này dưới tên gọi Ada. Theo PAGASA, bão Ada (Nokaen) đã tăng tốc và mạnh dần lên khi tiến về phía Surigao City. Các báo cáo vào sáng cùng ngày cho thấy gió giật đã đạt mức 70 km/h và có xu hướng tiếp tục gia tăng khi bão di chuyển trên vùng biển ấm.

Dự báo quỹ đạo: Khả năng vào Biển Đông cực thấp

Trong 24 giờ tới, bão Nokaen được dự báo sẽ di chuyển theo hướng bắc tây bắc với vận tốc khoảng 15 km/h và tiếp tục mạnh thêm. Sau đó, bão chủ yếu di chuyển dọc theo vùng biển phía đông của Philippines theo hướng bắc.

Một tin đáng mừng là bão Nokaen hầu như không có khả năng đi vào Biển Đông để ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Nguyên nhân chính là do khu vực Biển Đông hiện đang bị chi phối bởi một khối không khí lạnh mạnh từ phương Bắc tràn xuống. Khối khí khô và lạnh này đóng vai trò như một "bức tường thành", ngăn cản sự xâm nhập của các hệ thống nhiệt đới. Các chuyên gia nhận định bão sẽ suy yếu và tan ngay trên vùng biển phía đông Philippines.

Dù không vào Biển Đông, nhưng do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa xa của bão, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông hiện có gió đông bắc mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7, biển động mạnh với sóng cao từ 2 - 3m.

Tại Philippines, chính quyền các tỉnh Eastern Samar, Dinagat Islands và Surigao đã phát đi cảnh báo về mưa lớn và gió mạnh. Người dân tại các khu vực này được khuyến cáo ở trong nhà và theo dõi sát các bản tin thời tiết. Đối với các tàu thuyền hoạt động trên khu vực phía đông Philippines và vùng biển phía đông bắc Biển Đông, cần chú ý theo dõi diễn biến gió mạnh, sóng lớn để chủ động lộ trình di chuyển an toàn.

Dự báo từ nay đến ngày 10/2, khu vực Biển Đông sẽ ít có khả năng đón thêm các cơn bão hay áp thấp nhiệt đới mới, phù hợp với quy luật khí hậu hàng năm.

Nguồn: Gulf News, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Việt Nam