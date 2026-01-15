Nhật Bản: Nhân viên đâm chết giám đốc vì bị cắt tiền thưởng cuối năm từ 1,5 tháng lương xuống còn 1 tháng

Tại quận Ōta, Tokyo (Nhật Bản), một giám đốc công ty âm thanh 44 tuổi được phát hiện tử vong tại nhà riêng, trên người có nhiều vết dao đâm. Sau quá trình điều tra, ngày 15/1, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm 45 tuổi Yamanaka Masahiro, là cấp dưới của nạn nhân.

Theo các hãng truyền thông Nhật Bản, nạn nhân Kawashima Akihiro bị tấn công và sát hại sau khi về đến nhà vào ngày 7, đến sáng sớm hôm sau mới được phát hiện tử vong. Trên cổ và đùi có nhiều vết dao đâm, toàn thân bê bết máu.

Sau khi gây án, nghi phạm Yamanaka Masahiro vẫn tỏ ra bình thản, đến khu phố quán bar ở cửa tây ga Kamata uống rượu. Bạn nhậu nhận thấy hành vi bất thường nên đã chú ý. Sau khi bị bắt, Yamanaka khai với cảnh sát: “(Giám đốc) không hề giải thích lý do, nhưng đã cắt tiền thưởng cuối năm của tôi từ 1,5 tháng xuống còn 1 tháng.”

Tuy thừa nhận đã ra tay, hắn lại phủ nhận có ý định giết người: “Khi tôi vừa nêu ý kiến, ông ấy nổi giận dữ dội, sau đó hai bên xảy ra xô xát. Tôi liền dùng con dao mang theo đâm vào cổ và đùi ông ấy.”

Nghi phạm (bên trái) đã bị bắt giữ (Ảnh: Kyodo)

Hai người thực chất là bạn thân suốt 30 năm, quen nhau từ thời trung học, từng cùng nhau đi du lịch. Thậm chí, Kawashima còn tham dự đám cưới của Yamanaka. Bốn năm trước, Yamanaka than phiền lương không tăng, Kawashima chủ động mời anh ta về làm việc tại công ty mình. Kể từ đó, mối quan hệ chuyển từ “hai người bạn thân” sang “cấp trên - cấp dưới”.

Tuy nhiên, Kawashima rất nghiêm khắc trong công việc, thường xuyên nhắc nhở Yamanaka phải “cố gắng lên”, trong khi Yamanaka cảm thấy áp lực nặng nề và bất mãn vì “tại sao lại phải bị bạn bè nói như vậy” dẫn đến oán giận trong lòng.

Một chủ quán ăn quen biết cả hai cho biết Yamanaka uống rượu rất tệ, từng có lần say xỉn bỏ đi mà quên trả tiền. Vì lo ngại ảnh hưởng đến danh tiếng công ty, Kawashima đã nhiều lần nhắc nhở, khiến quan hệ giữa hai người thường xuyên căng thẳng. Người này cho rằng việc bị cắt tiền thưởng cuối năm có lẽ chỉ là “giọt nước tràn ly” còn vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ “từ chỗ là bạn bè ngang hàng, nay lại trở thành mối quan hệ cấp bậc buộc phải phục tùng”.

Khi khám xét nơi ở của nghi phạm, cảnh sát đã phát hiện bảng kê tiền thưởng được chi trả vào tháng 12 năm ngoái, tương đương 1 tháng lương. Ngày 15, Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo vẫn đang tiếp tục khám xét công ty âm thanh nơi cả hai làm việc để làm rõ thêm các tình tiết của vụ án.

Nguồn: ETtoday, FNN