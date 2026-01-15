Buồn của quốc gia giàu mạnh nhất nhì thế giới: Từ trẻ đến già bị cô đơn bủa vây dù có 1,4 tỷ người, vùng vẫy trong tá gánh nặng từ tài chính đến hôn nhân

Ứng dụng có tên “Are You Dead” (Bạn đã chết chưa?) dành cho người dùng sống một mình. Cách dùng rất đơn giản: Người dùng phải đăng nhập vào ứng dụng mỗi ngày. Nếu bỏ lỡ vài ngày, ứng dụng sẽ tự động thông báo cho người được lưu trong liên hệ khẩn cấp của người dùng.

Trong những tuần gần đây, ứng dụng đã lan truyền mạnh mẽ, đứng đầu bảng xếp hạng ứng dụng trả phí trên App Store của Apple. Kể từ đó, ứng dụng này đã được truyền thông quốc tế chú ý, khiến lượt tải xuống tăng vọt. Độ phủ lớn khiến ứng dụng thậm chí phải đổi tên và áp dụng phí đăng ký.

Câu chuyện về ứng dụng này phản ánh một xu hướng lớn hơn trên khắp Trung Quốc. Quốc gia 1,4 tỷ dân này ngày càng có nhiều người sống độc thân. Họ thường cảm thấy bị cô lập hoặc gặp khó khăn về sức khỏe tinh thần.

Một trong những lý do dẫn đến tình trạng này là xu hướng già hóa nhanh chóng của Trung Quốc. Nhiều người cao tuổi phải sống một mình khi thanh niên rời quê hương để tìm việc làm ở những thành phố xa xôi.

Bên cạnh đó, giới trẻ Trung Quốc đang có xu hướng tránh né hôn nhân và hẹn hò. Số lượng các cặp đôi mới kết hôn ở Trung Quốc trong năm 2024 đã giảm xuống mức thấp kỷ lục kể từ khi chính phủ bắt đầu công bố số liệu năm 1986. Song song với đó là sự suy giảm tỷ lệ sinh mà chính quyền cố gắng kiểm soát nhưng vẫn chưa thành công.

Ngoài ra, tâm lý lo âu, buồn phiền, thất vọng đang lan rộng trong những năm gần đây. Một phần là do tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên cao kỷ lục. Điều có có thể lý giải tại sao một ứng dụng với cái tên tiêu cực như vậy lại gây được chú ý trên khắp Trung Quốc.

“Một mình nhưng không cô đơn, an toàn bên cạnh bạn”, phần mô tả ứng dụng trên App Store viết. Ứng dụng nhằm mục đích tiếp cận “một nhân viên văn phòng độc thân, một sinh viên sống xa nhà, hoặc bất kỳ ai chọn lối sống độc thân”.

Nhiều người dùng mạng xã hội đã hoan nghênh ứng dụng này, chia sẻ rằng họ cảm thấy được thấu hiểu hoặc được an ủi.

“Lần đầu tiên, có người quan tâm đến việc tôi còn sống hay đã chết”, một người viết trên nền tảng Weibo.

“Ứng dụng 8 nhân dân tệ này bằng cách nào đó trở thành sự tôn trọng cuối cùng cho rất nhiều người trẻ sống một mình. Điều đáng sợ nhất không phải là sự cô đơn, mà là sự biến mất”, một người dùng khác viết.

Giáo sư khoa học xã hội và chính sách công Stuart Gietel-Basten tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông cho biết: “Rất nhiều người trẻ… đã không thể có được cuộc sống xã hội mà họ mong muốn”.

Vị giáo sư lưu ý thêm rằng nhìn rộng hơn, xã hội Trung Quốc nên lưu tâm đến việc tìm ra cách thức hỗ trợ người già neo đơn và người trẻ cô đơn. “Nếu một ứng dụng hay một công nghệ như thế này có thể ngăn một người chết trong cô đơn, hoặc tự tử, và chỉ cần có một chút kết nối nhỏ nhoi, thì tất nhiên đó là điều tích cực”, ông nói.

“Nhưng không phải vì thế mà để ứng dụng này thay thế hoàn toàn những tương tác xã hội ý nghĩa”, ông nói thêm.

Trong một bài đăng trước đó trên Weibo, các nhà phát triển đã cảm ơn người dùng và truyền thông vì đã đưa tin.

Một số người cũng kêu gọi ứng dụng đổi một cái tên tích cực hoặc trung lập hơn. Lắng nghe góp ý của người dùng, ứng dụng đã được đổi thành “Demumu”. Tên mới vẫn gợi nhớ một chút đến tên cũ. Chữ “de” trong “Demumu” bắt nguồn từ từ “death” trong tiếng Anh, trong khi “mumu” được thêm vào để tạo cảm giác thân thiện hơn.

Theo CNN