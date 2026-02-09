Chú rể 23 cưới vợ 43 tuổi, biểu cảm trong đám cưới gây bất ngờ

Hôn nhân là một sự kiện trọng đại trong đời và nên là một lễ kỷ niệm vui vẻ. Tuy nhiên, trong một bữa tiệc cưới ở Trung Quốc, biểu cảm trên khuôn mặt của chú rể bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý.

Theo Sohu, một bức ảnh tiệc cưới đã lan truyền trên mạng. Bức ảnh cho thấy chú rể 23 tuổi cao 1m8 và nặng khoảng 65 kg. Cô dâu cũng rất khỏe mạnh, 43 tuổi, nặng khoảng 115 kg. Cả hai đứng cạnh nhau, tạo nên sự tương phản rõ rệt.

Chú rể không hề mỉm cười suốt đám cưới khiến nhiều người tò mò.

Ngoài sự chênh lệch đáng kể về tuổi tác và cân nặng giữa 2 người, biểu cảm của chú rể lại trở thành tâm điểm chú ý vì anh ta không hề mỉm cười suốt buổi lễ, gây ra sự tò mò và bàn tán.

Được biết, mặc dù kết hôn nhưng toàn bộ chi phí tiệc cưới lại do gia đình nhà gái chi trả, họ cũng đã đưa cho chú rể 100.000 Nhân dân tệ (374 triệu đồng) tiền sính lễ. Tuy nhiên, xét từ biểu cảm của chú rể tại tiệc cưới, anh ta dường như không hề cười.

Hình ảnh về đám cưới sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã lập tức thu hút sự chú ý và nhận về nhiều ý kiến bình luận.

Đang làm đám cưới thì nhận "tin dữ", cô dâu lập tức hủy hôn với chú rể

Cần thủ câu được con cá có vòng vàng trên cơ thể

Cư dân mạng bình luận: "Hôn nhân là một sự kiện trọng đại trong đời và cần có tình cảm chân thành, nếu không thì đừng kết hôn", "Vì đã chọn kết hôn, anh ấy nên vui vẻ hơn, dù chỉ là một nụ cười gượng gạo", "Dù sao thì đây cũng là đám cưới và anh ấy cần tạo ấn tượng tốt".

Trong khi đó, một người khác thẳng thắn nói rằng: "Dù có cả đời không lấy vợ cũng sẽ không bao giờ tạm bợ, chuyện đại sự hôn nhân nhất định phải là tình cảm từ hai phía, nếu không thì thà không kết hôn. Đừng nói là cô dâu cho 100 nghìn Nhân dân tệ hay 1 triệu Nhân dân tệ đi chăng nữa thì cũng phải cân nhắc lại".

P.Linh (t/h)