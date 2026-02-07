Khám xét, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với chủ doanh nghiệp Ngô Thị Bảo Vâng

Qua công tác quản lý địa bàn, lĩnh vực, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng nhận thấy có hiện tượng mặc dù giá nguyên liệu cà phê tăng cao, đa số các thương hiệu cà phê đều tăng giá bán sản phẩm. Tuy nhiên vẫn có nhiều đối tượng chào hàng, bán sản phẩm cà phê bột cho các quầy tạp hoá, các quán cà phê vỉa hè với giá rẻ.

Nhận định có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã xác minh, đấu tranh.

Hàng chục trinh sát ngày đêm bám địa bàn, phân loại xác minh hàng chục địa điểm nghi vấn; áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, qua đó thấy nổi lên Công ty TNHH SXKD Phương Nguyên do Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1976), trú phường Thanh Khê và vợ là Ngô Thị Bảo Vâng (sinh năm 1978) làm chủ có nhiều nghi vấn nên đã tiến hành giám sát, theo dõi.

Mặc dù đăng ký trụ sở tại phường Hòa Khánh, doanh nghiệp này lại tổ chức sản xuất trong các hẻm nhỏ trên địa bàn phường Thanh Khê. Các đối tượng đã trộn bột đậu nành với hóa chất, phụ gia để sản xuất cà phê bột giả, mỗi ngày đưa ra thị trường gần 1 tấn sản phẩm.

Khi thời cơ chín muồi, ngày 6/2, Ban chuyên án đã quyết định phá án, triển khai 5 tổ công tác đồng loạt bắt giữ 2 đối tượng chủ mưu, khám xét 5 địa điểm sản xuất, buôn bán hàng giả tại các phường Hòa Khánh, Thanh Khê, Hội An Tây của thành phố Đà Nẵng và phường Phú Thọ Hòa, TP. Hồ Chí Minh.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm hơn 2 tấn cà phê bột mang nhãn hiệu Phương Nguyên là hàng giả, trị giá hàng trăm triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoàng; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Thị Bảo Vâng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.