Miền Bắc bước vào đợt rét đậm

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4 . Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Khu vực T ây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, riêng Lai Châu và Điện Biên 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có lúc có mưa. Gió nhẹ, từ đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ.

Dự báo trong hai ngày 8-9/2, miền Bắc rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất chỉ từ 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao dưới 3 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 16-18 độ, vùng núi dưới 13 độ. Rét kèm mưa làm tăng cảm giác giá buốt.

Miền Bắc đón mưa rải rác trong hôm nay, nền nhiệt giảm dần.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, sáng có mưa vài nơi, chiều và đêm có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 15-18, phía Nam 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 26 độ.

Dự báo từ mai, Thanh Hoá đến Huế bắt đầu đón không khí lạnh, nhiệt độ giảm dần, trời rét, riêng ngày 9/2, Thanh Hoá – Nghệ An có thể xảy ra rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ, cao nhất 16-18 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay có mây, mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Dự báo hai ngày 8-9/2, không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió sẽ gây mưa cho khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ), cục bộ có mưa to.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.