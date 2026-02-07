Thời tiết Tết Bính Ngọ biến động khó lường: Chi tiết nền nhiệt từng vùng từ 20 tháng Chạp đến mùng 6 Tết

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra nhận định về tình hình thời tiết trên cả nước trong những ngày từ 20 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết. Theo đó, không khí lạnh sẽ tăng cường vào thời điểm cận Tết, gây mưa và rét đậm, rét hại ở nhiều khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ, trong khi các tỉnh miền Nam duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối có thể xuất hiện mưa rào trái mùa.

Diễn biến thời tiết được đánh giá còn nhiều biến động, đặc biệt giai đoạn từ đêm 7-9/2 ((20- 22 tháng Chạp) khi nhiệt độ giảm sâu, vùng núi cao phía Bắc cần đề phòng nguy cơ băng giá, mưa tuyết. Những ngày sau đó, nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ trước khi khả năng không khí lạnh bổ sung trở lại vào thời điểm đầu năm mới.

Từ ngày 7/2 (20 tháng Chạp), thời tiết các khu vực trên cả nước bắt đầu có nhiều biến động khi không khí lạnh tăng cường, gây mưa và rét ở nhiều nơi.

Ảnh minh hoạ

Khu vực Bắc Bộ ngày 7/2 có mưa rải rác, riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi; sáng sớm xuất hiện sương mù, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 23-25 độ, vùng núi 20-22 độ, riêng Tây Bắc 24-26 độ, có nơi trên 28 độ.

Từ đêm 7 đến 9/2 (đêm 20-22 tháng Chạp), khu vực có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời chuyển rét, từ ngày 8-9/2 rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; vùng núi cao phía Bắc cần đề phòng nguy cơ mưa tuyết, băng giá. Nhiệt độ cao nhất giảm còn 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; thấp nhất 10-14 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ.

Từ ngày 10-16/2 (23-29 tháng Chạp), mưa giảm, chỉ còn vài nơi có mưa; sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác. Riêng ngày và đêm 11/2 có khả năng xuất hiện mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, từ ngày 14/2 tăng lên 23-25 độ; thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Từ ngày 17-22/2 (mùng 1 đến mùng 6 Tết), thời tiết tương đối thuận lợi, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; đêm và sáng trời rét. Khoảng 21-22/2 có khả năng mưa rải rác và từ 22/2 trời chuyển rét. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, thấp nhất 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, ngày 7/2 có mưa vài nơi, riêng phía Bắc chiều có mưa rải rác, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Từ đêm 7-9/2, phía Bắc có mưa, mưa rào và dông; phía Nam (từ Hà Tĩnh đến TP Huế) có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to kèm dông. Phía Bắc trời rét, có nơi rét đậm; phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 16-19 độ, phía Nam 20-23 độ; thấp nhất phía Bắc 13-16 độ, phía Nam 16-19 độ. Từ 10-16/2 có mưa vài nơi; riêng 11-12/2 có mưa rào rải rác, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 22-26 độ, thấp nhất 16-20 độ.

Từ 17-22/2, trời ít mưa, trưa chiều nắng; đêm và sáng sớm trời rét. Khoảng 21-22/2 có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác, từ 22/2 phía Bắc trời chuyển rét. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, thấp nhất 15-17 độ.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, ngày và đêm 7/2 ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; nhiệt độ cao nhất 26-30 độ, thấp nhất 21-24 độ. Từ 8-9/2, phía Bắc khu vực có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất giảm còn 20-24 độ, thấp nhất 14-18 độ, có nơi dưới 13 độ.

Từ 10-16/2 có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc ngày 11-12/2 có mưa rải rác. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, phía Nam có nơi 28-30 độ; thấp nhất 20-24 độ. Từ 17-22/2, phổ biến có mưa rào rải rác và dông về chiều tối, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, thấp nhất 20-23 độ.

Khu vực Tây Nguyên từ 7-16/2 ít mưa, ngày nắng; đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 26-30 độ, thấp nhất 14-19 độ. Từ 17-22/2, ngày nắng, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào, dông trái mùa cục bộ; đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, thấp nhất 16-19 độ.

Khu vực Nam Bộ từ 7-16/2 ít mưa, ngày nắng; nhiệt độ cao nhất 30-34 độ, thấp nhất 20-24 độ. Từ 17-22/2, phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào, dông trái mùa cục bộ; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, thấp nhất 23-26 độ.

Riêng khu vực Hà Nội, ngày 7/2 có mưa, nhiệt độ cao nhất 22-24 độ. Từ đêm 7-9/2 có mưa, mưa rào; từ 8-9/2 trời rét đậm, nhiệt độ cao nhất 14-17 độ, thấp nhất 10-14 độ.

Từ 10-16/2 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ; riêng 11/2 có khả năng mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, từ 14/2 tăng lên 23-25 độ; thấp nhất 16-18 độ.

Từ 17-22/2, có mưa vài nơi, trưa chiều nắng; đêm và sáng trời rét. Khoảng 21-22/2 có khả năng mưa rải rác, từ 22/2 trời chuyển rét. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, thấp nhất 13-16 độ.