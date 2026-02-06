Người đàn ông SN 1984 chuyển khoản 499 triệu đồng vào 1 tài khoản ACB để mua hạt điều: Công an xã điều tra giao dịch mua bán

Mới đây, Công an xã Long Hà, tỉnh Đồng Nai đã kịp thời hỗ trợ người dân nhận lại hơn 499 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, vào hồi 15 giờ 23 phút ngày 21/11/2025, anh Nguyễn Trung Tuyến, SN 1984, trú khu phố Bình Giang 2, phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai thực hiện chuyển khoản thanh toán tiền mua hạt điều. Do sơ suất nhập nhầm số tài khoản, anh đã chuyển nhầm số tiền nêu trên vào tài khoản của một người có tên Trần Anh Quốc, mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh đã đến đến Công an xã Long Hà trình báo. Tiếp nhận tin báo, Công an xã đã nhanh chóng xác minh, làm rõ nội dung vụ việc. Đồng thời, cán bộ công an đã chủ động liên hệ với chủ tài khoản nhận nhầm và phối hợp với ngân hàng cùng các đơn vị liên quan hướng dẫn anh Tuyến thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Đến ngày 03/02/2026, dưới sự chứng kiến của Công an xã Long Hà, ông Trần Anh Quốc đã tự nguyện chuyển trả lại toàn bộ số tiền 499.999.999 đồng cho anh Nguyễn Trung Tuyến.

Anh Nguyễn Trung Tuyến trực tiếp mang Thư cảm ơn và hoa đến trụ sở trao tặng Công an xã Long Hà sau khi nhận lại đủ số tiền đã chuyển nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Việc hỗ trợ người dân nhận lại tài sản do chuyển nhầm tài khoản ngân hàng là minh chứng rõ nét cho vai trò của lực lượng Công an xã Long Hà trong công tác bảo đảm ANTT, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng Công an nhân dân gần dân, vì dân phục vụ.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận; trường hợp không may xảy ra sự cố chuyển nhầm, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai