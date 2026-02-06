Clip tài xế vác gậy đánh người hỗ trợ, cố dịch chuyển hiện trường tai nạn: Công an vào cuộc

Ngày hôm nay (6/2), mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh dài hơn 1 phút ghi lại vụ va chạm giao thông giữa ô tô và xe máy. Theo nội dung clip, thì sự việc xảy ra vào khoảng 21h23' tối ngày 5/2 trước một cửa hàng tạm hóa nằm trên đường ĐT 742, phường Vĩnh Tân (TP.HCM). Thời điểm này, xe ô tô, đâm mạnh vào đống gạch bên đường cùng một người ngồi trên xe máy đang dừng cạnh đó.

Nghe thấy tiếng va chạm mạnh, người dân ở bên đường chạy ra hiện trường quan sát rồi tìm cách hỗ trợ người gặp nạn. Bất ngờ, tài xế ô tô bước xuống xe, cầm gậy đánh vào một nam thanh niên - được cho là người hỗ trợ nạn nhân. Camera an ninh cũng ghi lại được cảnh tài xế cố lôi chiếc xe máy đang dính chặt trước đầu ôtô, không giữ nguyên hiện trường tai nạn.

Thông tin trên báo Lao Động, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường để giải quyết. Hiện, cơ quan chức năng đang làm việc với những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.