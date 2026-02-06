3 hiện trường trong vụ cướp ngân hàng Gia Lai do Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân thực hiện

Vụ án cướp tài sản tại ngân hàng xảy ra vào ngày 19/1 tại tỉnh Gia Lai là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng thực hiện hành vi rất manh động, liều lĩnh, sử dụng vũ khí quân dụng để gây án.

Hôm nay ngày 6/2, Công an tỉnh Gia Lai đã công bố nhiều chi tiết liên quan đến hành trình 18 ngày truy tìm 2 đối tượng cướp ngân hàng là Phạm Anh Tài (SN 1990, tên thường gọi là Tài đen) và Lê Văn Ân (SN 1993). Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận: Do thiếu tiền tiêu xài nên Tài đã rủ Ân đi cướp ngân hàng.

Đối tượng Phạm Anh Tài (bên phải) và Lê Văn Ân (bên trái). Ảnh: CQCA

Trước đó, lúc 15h52' ngày 19/01/2026, tại Phòng Giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai (số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ Cướp tài sản với số tiền bị chiếm đoạt là 1.894.843.000 đồng.

Hai đối tượng mặc áo khoác và đội mũ bảo hiểm hiệu Grab, sử dụng xe mô tô nhãn hiệu Exciter, màu vàng đen, biển số 77G1 - 313.12, mang theo một túi xách màu xanh vào khu vực quầy giao dịch của Phòng Giao dịch Ngân hàng Vietcombank Trà Bá. Cả 2 dùng vật giống súng ngắn, khống chế các nhân viên giao dịch làm cho các nhân viên ngân hàng hoảng sợ bỏ chạy rồi chiếm đoạt tiền rồi ra xe tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng.

3 hiện trường vụ án của những tên cướp tinh quái

Qua điều tra ban đầu xác định, các đối tượng gây án đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công cụ, phương tiện và thủ đoạn, sử dụng biển số xe giả, lựa chọn các tuyến đường vòng, đường ven, đường đồi thông, vắng vẻ, ít nhà dân và camera an ninh tại một số nút giao thông đã xuống cấp, hư hỏng dẫn đến không có dữ liệu về hình ảnh các đối tượng nghi vấn. Mặc dù vào cuộc quyết liệt, khẩn trương nhưng ban đầu kết quả điều tra, truy xét đối tượng gặp nhiều khó khăn.

Đối tượng gây án trong thời gian chỉ trong vòng 5 phút, sử dụng khẩu trang bịt mặt, đeo găng tay nên rất khó nhận dạng; thời điểm các đối tượng lựa chọn để thực hiện hành vi phạm tội là thời điểm chiều tối để dễ lẩn trốn. Những chi tiết đó thể hiện các đối tượng đã có sự chuẩn bị chi tiết, kỹ lưỡng về công cụ, phương tiện, cách thức gây án, phương án tẩu thoát khỏi hiện trường.

Quá trình điều tra, ngoài hiện trường chính, cơ quan Công an phát hiện 03 hiện trường liên quan đến vụ án. Thượng tá Lê Tiến Long, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kỹ thuật hình sự Công an tỉnh cho biết: “Sau khi phong tỏa, bảo vệ hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành thu thập các vật chứng liên quan, đồng thời tổ chức truy xét các hướng di chuyển của đối tượng, trong đó có việc rà soát phương tiện xe mô tô được sử dụng để gây án, phục vụ công tác điều tra mở rộng.

Tại hiện trường ban đầu, do thời điểm xảy ra vụ việc có rất đông người ra vào nên công tác bảo vệ hiện trường gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, lực lượng điều tra đã nhanh chóng trích xuất dữ liệu camera, đặc biệt là hệ thống camera của ngân hàng khu vực lân cận, để phục vụ công tác xác minh, làm rõ diễn biến vụ việc.

Hiện trường đầu tiên của vụ việc

Tại hiện trường thứ hai - nơi đối tượng thay đổi, vứt bỏ vật dụng - lực lượng chức năng thu giữ chủ yếu là các đồ dùng đối tượng sử dụng khi gây án như áo khoác, mũ bảo hiểm, giày, găng tay. Những vật chứng này có đặc điểm về màu sắc, kiểu dáng, là căn cứ quan trọng để nhận dạng và truy xét đối tượng.

Tại hiện trường thứ ba, là nơi đối tượng cất giấu chiếc xe mô tô dùng để gây án, lực lượng công an đã thu thập được một số dấu vết sinh học cùng các dấu vết liên quan đến phương tiện. Qua đối chiếu với dữ liệu quản lý phương tiện và các tài liệu điều tra thu thập được, cơ quan điều tra có đủ căn cứ để khẳng định chiếc xe mô tô này chính là phương tiện do đối tượng sử dụng khi thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện trường thứ 3 của vụ việc

Huy động sức mạnh toàn dân

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cơ quan Công an đã rà soát 46 cơ sở kinh doanh, diện đối tượng nghi vấn trong các cơ quan, doanh nghiệp, khu cụm công nghiệp đóng chân trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời rà soát, kiểm tra cư trú 462.979 hộ, 1.833.850 nhân khẩu; rà soát tất cả các khách sạn, nhà trọ, nhà nghỉ, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. Đã tổ chức tuyên truyền phát động đên tại thôn, làng, tổ dân phô với 3.247 lượt buổi phát động tuyên truyền/491.592 người cán bộ, quần chúng Nhân dân tham dự; phát hơn 1 triệu phiếu.

Triển khai “Phiếu tố giác tội phạm online” bằng đường link quét mã QR và tuyên truyền rộng rãi đường link thông qua triển khai trực tiếp từ lực lượng Công an xã và trên mạng xã hội Facebook, Zalo...

Đại úy Nguyễn Thị Hằng, cán bộ phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh cho biết: “Được sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo phòng, anh em trong đơn vị đã phối hợp với các ban ngành đã tập trung rà soát các đối tượng, các điạ điểm lưu trú đã được khoanh vùng, gần dân, sát dân, nắm tình hình và thông tin để báo cáo lãnh đạo đơn vị khi có thông tin mới”.

Từ công tác vận động quần chúng, nhân dân đã phản hồi online gần 5.000 tin; hàng trăm thông tin có giá trị liên quan đến vụ án. Qua thông tin tài liệu thu thập được từ triển khai các hoạt động nghiệp vụ và phát động phong trào tố giác tội phạm trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và trong Nhân dân, kết hợp với kết quả rà soát số đối tượng hình sự trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tỉnh Quảng Ngãi (Kon Tum cũ), cơ quan Công an phát hiện nổi lên đối tượng Phạm Anh Tài (SN 1990, tên thường gọi là Tài đen) trú 21 Đặng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Dưới tay Tài “đen” có nhiều đàn em thân tín và cũng luôn sẵn sàng sử dụng vũ khí “nóng” để chống trả lại lực lượng chức năng, trong đó đối tượng Lê Văn Ân (SN 1993) trú xã Đăk Cấm, tỉnh Quãng Ngãi nổi lên nhiều nghi vấn.

Từ căn cứ tài liệu, chứng cứ, lúc 16h30’ ngày 05/02/2026, Ban chuyên án đã triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Phạm Anh Tài khi đối tượng đang lẩn trốn tại thôn 3, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai tuyệt đối an toàn.

Thu giữ tại nhà trọ của Tài 04 khẩu súng (dạng súng ngắn), 45 viên đạn; 02 dùi cui điện; số tiền 107 triệu đồng, 02 nhẫn vàng và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án. Trước đó, lực lượng Công an bắt giữ thành công đối tượng Lê Văn Ân vào tối ngày 4/2/2026 tại địa bàn phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.

Thu giữ tại nhà đối tượng Ân 01 khẩu súng, nhiều đồ vật tài liệu khác liên quan đến vụ án và số tiền 830 triệu đồng tiền mặt. Ngay trong đêm, cơ quan Công an đã trục vớt 02 chiếc xe và chiếc xẻng mà 02 đối tượng phi tang ở khu vực Biển Hồ.

Lực lượng chức năng trục vớt 3 chiếc xe hai tên cướp thủ tiêu tại Biển Hồ.

Hiện nay, Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.