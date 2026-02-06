Nhận 94,7 triệu đồng từ tài khoản lạ, người phụ nữ âm thầm rút sạch tiền mang về nhà, 3 tháng sau công an mời làm việc

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, ngày 2/2, Công an xã Cẩm Giàng tiếp nhận trình báo của anh V.Đ.H.K (trú tại phường Cầu Kiệu, TP.HCM) về việc chuyển khoản nhầm số tiền 94.759.000 đồng vào tài khoản của chị Đ.T.H (trú tại xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên) từ tháng 11/2025. Sau khi phát hiện sự việc, anh K. đã nhiều lần tìm cách liên hệ với người nhận tiền nhưng không được.

Công an xã Cẩm Giàng tuyên truyền, vận động, thuyết phục chị Đ.T.H trả lại số tiền chuyển khoản nhầm

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cẩm Giàng đã nhanh chóng xác minh, liên hệ và mời chị Đ.T.H đến trụ sở làm việc. Tại đây, cơ quan công an được biết chị H. đã rút toàn bộ số tiền trên từ ngân hàng và mang về nhà. Qua quá trình tuyên truyền, vận động và giải thích quy định pháp luật, chị H. đã tự nguyện chuyển trả lại toàn bộ số tiền 94.759.000 đồng cho anh K. dưới sự chứng kiến của lực lượng công an.

Nhận lại được số tiền do chuyển khoản nhầm, anh K. bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã Cẩm Giàng vì đã kịp thời hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Sự việc được đánh giá là hành động xử lý trách nhiệm, nhân văn và kịp thời của lực lượng công an cơ sở, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, vì nhân dân phục vụ.