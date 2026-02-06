Vụ bắt 2 nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai: "Mắt xích" quan trọng từ tin báo của quần chúng nhân dân, 5 người được thưởng nóng

Ngày 6/2, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo thông tin vụ bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng xảy ra chiều ngày 19/1 tại Phòng giao dịch Trà Bá – Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương (Vietcombank) chi nhánh Gia Lai, địa chỉ 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Quá trình điều tra vụ việc, 5 người dân đã cung cấp thông tin quan trọng, góp phần giúp lực lượng công an nhanh chóng truy bắt các nghi phạm cướp ngân hàng. Tại buổi công bố, cơ quan chức năng quyết định khen thưởng 5 người này.

Hai nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai bị bắt giữ

Theo đó, mỗi người được thưởng 5 triệu đồng, gồm: ông H.T.H. (ở phường Pleiku, tỉnh Gia Lai); ông N.V.C, (ở phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai); ông T.V.H. (ở phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai); ông V.D.T. (ở phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) và ông V.V.A. (ở phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi).

Công an tỉnh Gia Lai đánh giá, các nguồn tin do người dân cung cấp có ý nghĩa quyết định trong quá trình truy xét, khoanh vùng nghi phạm và khép chặt vòng vây, góp phần phá nhanh vụ cướp.

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị nghiệp vụ cũng được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án gồm: Cục Cảnh sát hình sự; Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Cục Kỹ thuật nghiệp vụ; Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Viện Khoa học hình sự; Công an tỉnh Gia Lai; Công an tỉnh Quảng Ngãi; Công an TP.HCM; Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Bắc Ninh.

Công an tỉnh Gia Lai cho biết, sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an và quần chúng nhân dân là yếu tố then chốt giúp phá thành công vụ cướp ngân hàng, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Đến nay, Công an đã làm rõ vụ cướp và bắt giữ được 2 nghi phạm là hạm Anh Tài (hay gọi là Tài “Đen, SN 1990, HKTT 21 Đặng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1993, trú tại xã Đăk Cẩm, tỉnh Quãng Ngãi).

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên Tài đã rủ Ân đi cướp ngân hàng. Công an đã thu giữ 5 khẩu súng, 45 viên đạn, 2 dùi cui điện, 937 triệu đồng, 2 nhẫn vàng và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án mà đối tượng cất giấu ở nhiều nơi. S

au khi gây án và chiếm đoạt được số tiền lớn, hai đối tượng đốt áo khoác, ba lô, giầy dép, mũ bảo hiểm; chôn xe máy rồi lên 2 chiếc xe máy đã chuẩn bị trước, bỏ tiền vào 2 chiếc gùi, giả là người dân tộc thiểu số đi làm rẫy, sau đó điều khiển xe đến khu vực Biển Hồ để phi tang xe cùng chiếc xẻng dùng để đào hố chôn xe.

Sau khi trốn vào TP.HCM tẩu tán tài sản cướp được; Ân về nhà tại tỉnh Quảng Ngãi để sinh sống như bình thường, riêng Tài “Đen” tiếp tục lẩn trốn cho đến khi bị phát hiện và bắt giữ.

Theo Công an, Phạm Anh Tài là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm do Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi (Kon Tum cũ) truy nã về hành vi sử dụng súng AK gây án giết người vào năm 2018. Dưới tay Tài đen có nhiều đàn em thân tín và cũng luôn sẵn sàng sử dụng vũ khí “nóng” để chống trả lại lực lượng chức năng.