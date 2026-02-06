Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Hé lộ mối quan hệ của 2 nghi phạm Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân

Sáng 6/2, Công an tỉnh Gia Lai đã thông tin về vụ việc bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng TMCP Vietcombank tại Gia Lai.

Theo thông tin trên tờ VnExpress, 2 nghi phạm là Phạm Anh Tài (còn gọi là Tài "đen", 36 tuổi, ngụ phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi - Kon Tum cũ) và Lê Văn Ân (33 tuổi, trú xã Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi - Kon Tum cũ)

Hai đối tượng này quen biết nhau từ lâu do cùng địa phương, có nhiều tiền án tiền sự. Trong đó, một nghi phạm đang trốn truy nã về tội Giết người theo quyết định từ năm 2018.

Hiện, Công an đã thu giữ được gần hết số tiền bị cướp.

Đối tượng Phạm Anh Tài khi bị bắt giữ (Ảnh: Người lao động).

Số tiền mà hai đối tượng cướp ngân hàng (Ảnh: Tiền phong).

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 19/1, tại một phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng trên đường Trường Chinh, phường Hội Phú xuất hiện 2 người đàn ông mặc áo khoác Grab, đội mũ bảo hiểm màu xanh Grab, lái mô tô 77G1 - 313.12 nhãn hiệu Exciter lao vào.

Chúng mang theo túi xách màu xanh, tay cầm hai vật màu đen nghi súng lục để khống chế nhân viên.

Sự việc khiến các nhân viên hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài. Sau khi lấy đi 1,8 tỷ, hai người này lái mô tô bỏ chạy ra quốc lộ 14, hướng ngã ba Hàm Rồng đi tỉnh Đắk Lắk.

Hình ảnh 2 tên cướp ngân hàng (Ảnh cắt tử clip).

Đến ngày 25/1, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy nghi là phương tiện gây án đã bị đối tượng chôn giấu dưới một hố sâu khoảng 1 m, cách hiện trường khoảng 5 km, phần trên được che phủ bằng bạt. Gần đó còn có dấu vết đốt cháy quần áo và trang bị có thể dùng lúc gây án.

Qua thông tin tài liệu thu thập được từ triển khai các hoạt động nghiệp vụ, công an thấy đối tượng Phạm Anh Tài có biểu hiện nghi vấn.

Dưới tay "Tài đen" có nhiều đàn em thân tín và cũng luôn sẵn sàng sử dụng vũ khí "nóng" để chống trả lại lực lượng chức năng, trong đó đối tượng Lê Văn Ân nổi lên nhiều nghi vấn.

Khi đủ tài liệu, chứng cứ, ban chuyên án đã triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng. Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên Tài đã rủ Ân đi cướp ngân hàng lấy tiền tiêu xài, thông tin này được thuật lại trên tờ Người lao động