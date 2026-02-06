Ngày 6/2, Công an phường Linh Xuân cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân nam thanh niên tử vong trong khuôn viên trường đại học trên địa bàn.

Các sinh viên bàng hoàng phát hiện nam thanh niên rơi từ tầng 8 của tòa nhà xuống đất và tử vong tại chỗ

Trước đó, khoảng 16h ngày 5/2, các sinh viên của 1 trường thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM (phường Linh Xuân, TP.HCM) phát hiện nam thanh niên rơi từ tầng cao xuống khuôn viên trường và tử vong. Sự việc được báo cho nhà trường và cơ quan chức năng.

Nhận tin, công an có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra vụ việc. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân rơi từ tầng 8 của tòa nhà xuống đất dẫn đến tử vong.

Qua khám nghiệp, công an xác định nạn nhân là P.T.H (21 tuổi), là sinh viên năm 3 của trường Đại học Công nghệ Thông tin (thuộc Đại học Quốc gia TPHCM). Tại tầng 8 của toà nhà, công an phát hiện cặp sách của H..