1.794 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Ngày 5/2, theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội qua hệ thống camera AI được lắp đặt trên địa bàn thành phố, từ ngày 22/12/2025 đến 31/12/2025, Phòng CSGT Hà Nội đã ghi nhận 2.580 vi phạm về Trật tự, an toàn giao thông. Trong đó có 1.794 trường hợp xe máy vi phạm.

Danh sách xe máy vi phạm được hệ thống camera AI của Công an TP Hà Nội ghi nhận:

Đối với các hành vi vi phạm TTATGT đường bộ được phát hiện qua hệ thống camera AI, người dân có thể lựa chọn một trong hai hình thức xử lý vi phạm sau: Thứ nhất, trực tiếp đến trụ sở các đội cảnh sát giao thông để làm việc. Thứ hai, xử lý trực tuyến trên môi trường điện tử thông qua ứng dụng iHanoi, không cần đến cơ quan công an.