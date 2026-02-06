Bắt “nữ quái” Trương Thị Hồng

Ngày 6/2, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TP.HCM đã khởi tố và bắt tạm giam Trương Thị Hồng về tội “Phát hành, mua bán trái phép hoá đơn” .

Trước đó, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm dịp Tết Nguyên đán năm 2026, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban giám đốc Công an TP.HCM, lãnh đạo Phòng PC03 đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ bám sát tình hình địa bàn, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh sắt thép phế liệu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC03 phát hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũ, xuất hiện nhiều nhóm đối tượng đứng ra thu mua sắt thép phế liệu để bán cho các công ty thép trên địa bàn. Do không có hoá đơn đầu vào nên các nhóm đối tượng này đã thành lập ra nhiều nhóm công ty (70 công ty) để mua trái phép hoá đơn của 50 công ty “ma” do Phạm Thị Ánh (ngụ tại tỉnh Bắc Ninh) thành lập, sử dụng và xuất khống hoá đơn cho các công ty thép, với số lượng hàng nghìn hoá đơn, trị giá hàng nghìn tỷ đồng. Phòng PC03 đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Qua đó, công an xác định từ tháng 9/2025 đến tháng 11/2025, Trương Thị Hồng đã thành lập, sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Thương mại Thép Hoàng Minh Phát (mã số doanh nghiệp: 6300372698; địa chỉ: Số nhà 26, Ấp Mỹ Phú, Xã Phụng Hiệp, TP. Cần Thơ) do Hà Đức Anh đứng tên Giám đốc (được Hồng thuê và trả mức lương 10 triệu đồng/tháng) phát hành trái phéphàng trăm hoá đơn GTGT khống, kèm theo hàng hoá mua của các cá nhân không hoá đơn chứng từ,với trị giá chưa thuế GTGT là gần 31 tỷ đồng, thuế GTGT là gần 3,1 tỷ đồng, tổng trị giá là hơn 34 tỷ đồng, để Công ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường (địa chỉ: Khu phố 3, phường Hoà Lợi, TP.HCM) kê khai báo cáo thuế đầu vào. Để hợp thức hoá đầu vào cho nguồn hàng trên, Trương Thị Hồng đã mua hàng trăm hoá đơn GTGT của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư và Phát triển Vạn An Phát và Công ty TNHH Công nghiệp Tiến Long do Phạm Thị Ánh thành lập, sử dụng, với trị giá chưa thuế GTGT là hơn 30,7 tỷ đồng, thuế GTGT là hơn 3 tỷ đồng, tổng trị giá là hơn 33,8 tỷ đồng.

Trương Thị Hồng đã thu lợi bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm, dưới sự chỉ đạo sát sao Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Lãnh đạo Phòng PC03 đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ áp dụng đồng bộ các biện pháp, nhanh chóng thu hồi nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng. Quá trình điều tra, công an bắt Hồng về tội “Phát hành, mua bán trái phép hoá đơn” và thu hồi số tiền hàng trăm triệu đồng thu lợi bất chính.

Phòng PC03 đang tiếp tục tập trung lực lượng điều tra, làm rõ các vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân liên quan; đồng thời mở rộng điều tra các nhóm đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế và các hành vi vi phạm pháp luật khác.