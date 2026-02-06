UpRace: Kỳ tích 27 triệu km và hành trình "số hóa" lòng tốt của người Việt

Từ ý tưởng “nội bộ” đến cuộc cách mạng của những bước chân tử tế

Việt Nam đang đứng trước một nghịch lý: Nhịp sống hiện đại đầy áp lực khiến nhu cầu vận động trở nên cấp bách, nhưng thói quen rèn luyện bền vững vẫn là một bài toán khó. Song song đó, các tổ chức xã hội luôn trong tình trạng “khát” nguồn lực ổn định để hỗ trợ những mảnh đời yếu thế.

Ra đời từ một hoạt động nội bộ của VNG vào năm 2017, UpRace đã xuất hiện như một lời giải đầy sáng tạo cho cả hai vấn đề trên. Với triết lý giản dị: “Biến mỗi bước chạy thành một hành động tử tế”, dự án đã nhanh chóng vượt ra khỏi phạm vi văn phòng để trở thành dự án chạy bộ vì cộng đồng có sức ảnh hưởng bậc nhất Việt Nam.

Sau 7 năm bền bỉ, những con số biết nói đã minh chứng cho sức mạnh của sự kết nối: hơn 1.400 tổ chức, hơn 900.000 người tham gia, cùng nhau tạo nên hành trình kỷ lục 27 triệu km. Quan trọng hơn cả, con số gần 35,5 tỷ đồng được quyên góp chính là “trái ngọt” từ sự tử tế của cộng đồng dành cho các dự án xã hội.

Công nghệ “vị nhân sinh” và mô hình 3 bên bền vững

Điều gì khiến UpRace khác biệt và duy trì được sức nóng suốt gần một thập kỷ? Câu trả lời nằm ở sự kết hợp hoàn hảo giữa nền tảng công nghệ và mô hình tác động 3 bên.

Bằng việc ứng dụng công nghệ và tích hợp linh hoạt trên điện thoại thông minh, UpRace xóa bỏ mọi rào cản về không gian và thời gian. Dù bạn là ai, ở bất cứ đâu, chỉ cần bước chân ra đường, mỗi kilomet bạn đi được đều được ghi nhận minh bạch và quy đổi thành nguồn kinh phí thực tế.

Chiến lược này được vận hành dựa trên thế kiềng ba chân vững chắc: Người chạy tạo “thành tích” bằng vận động thật mỗi ngày. Doanh nghiệp đồng hành bằng cam kết đóng góp theo km, đồng thời mở rộng quy mô chiến dịch qua mạng lưới nhân sự, đối tác và khách hàng. Các tổ chức xã hội đưa nhu cầu thật của cộng đồng vào dự án, huy động mạng lưới địa phương, triển khai thụ hưởng và cung cấp kết quả rõ ràng. Nhờ cơ chế này, ba bên cùng đạt mục tiêu: doanh nghiệp lan tỏa văn hóa và nâng cao hình ảnh thương hiệu, người tham gia có thêm động lực rèn luyện vì mục tiêu ý nghĩa, còn tổ chức xã hội có thêm nguồn lực để tạo tác động bền vững.

Nguồn quỹ từ UpRace được phân bổ cho nhiều lĩnh vực thiết yếu như giáo dục, y tế, sinh kế và môi trường. Riêng mùa giải 2025, các đơn vị thụ hưởng gồm Quỹ Học bổng Vừ A Dính, ASVDO và Sơ sinh Việt Nam. Trước đó, UpRace cũng đã đồng hành cùng nhiều tổ chức uy tín như Operation Smile, Saigon Children’s Charity, VietSeeds, Save Vietnam’s Wildlife, GreenViet…, góp phần tạo ra những thay đổi thiết thực cho con người và hệ sinh thái.

“Chạy cùng nhau” không còn là phong trào mà trở thành văn hoá

Sức mạnh thực sự của UpRace không nằm ở những cá nhân đơn lẻ, mà ở sự cộng hưởng mạnh mẽ của cả một cộng đồng khổng lồ. Từ những tập đoàn lớn như Kim Oanh Group, NutiFood, Techcombank, Biti’s... UpRace đã vượt xa khuôn khổ một giải chạy thông thường để trở thành "DNA" trong văn hóa doanh nghiệp, giúp gắn kết nội bộ và lan tỏa điều ý nghĩa.

Sức nóng ấy còn lan tỏa mạnh mẽ đến các giảng đường thông qua chiến dịch UpRace x Uni Tour. Với gần 50.000 sinh viên từ 11 trường đại học cùng nhau tạo nên kỳ tích 1,5 triệu km, UpRace đã chứng minh một điều: Người trẻ không hề thờ ơ với các vấn đề xã hội, họ chỉ cần một "điểm chạm" đủ cảm hứng và một nền tảng phù hợp để bùng nổ hành động.

Không chỉ dừng lại ở các thành phố lớn, các tổ chức xã hội đã đưa UpRace len lỏi vào từng địa phương, chạm đến mọi độ tuổi. Những con số "biết nói" từ mùa giải 2025 chính là minh chứng sống động nhất: Quỹ học bổng Vừ A Dính huy động gần 10.000 người tham gia, mang về hơn 2,2 tỷ đồng quyên góp; hay ASVDO với hơn 23.000 vận động viên đã phủ sóng sắc cam tại 15 tỉnh thành trên cả nước.

Tiếp sức cho hành trình đó là sự đồng hành của các đại sứ như ISAAC, H’Hen Niê, Chi Pu, Khả Ngân, Trần Đảng... Họ không chỉ xuất hiện để làm hình ảnh mà trực tiếp "đổ mồ hôi" trên đường chạy, truyền đi thông điệp đầy cảm hứng: Tại UpRace, bất kỳ ai cũng có thể trở thành "người hùng" cho cộng đồng từ chính những bước chân của mình.

Góp mặt tại hạng mục Dự án CSR truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2025, UpRace đang nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ cộng đồng. Bình chọn cho UpRace chính là cách chúng ta ghi nhận những nỗ lực thầm lặng, từ những sải bước trên đường chạy đến những cam kết sẻ chia, tất cả vì khát vọng vun đắp một Việt Nam tốt đẹp hơn.

UpRace là dự án cộng đồng tiên phong kết hợp giữa công nghệ và thiện nguyện, vận hành thông qua hai cấu phần chính: UpRace App (ứng dụng di động do VNG phát triển nhằm ghi nhận minh bạch thành tích luyện tập) và UpRace Events (chuỗi sự kiện chạy bộ thường niên dành cho doanh nghiệp, trường học và các câu lạc bộ). Với cơ chế quy đổi mỗi kilomet chạy bộ thành nguồn quỹ đóng góp từ nhà tài trợ cho các tổ chức xã hội, UpRace đã tạo nên một nền tảng CSR hiệu quả, giúp các đơn vị gắn kết đội ngũ và lan tỏa lối sống tích cực. Không chỉ là một giải chạy, UpRace là hành trình bền bỉ hướng tới mục tiêu xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh và nhân văn hơn.