Ê-kíp can thiệp bào thai sản phụ Singapore: Bền bỉ giữ gìn sự sống từ những quyết định khó khăn

Hồi sinh những trái tim chỉ nhỏ bằng quả dâu tây

Năm 2025, ca can thiệp tim bào thai cho sản phụ Singapore được thực hiện tại Việt Nam đã trở thành một trong những dấu mốc quan trọng, góp phần khẳng định bước ngoặt của ngành y nước nhà trên bản đồ y học khu vực cũng như thế giới. Thành công ấy không đến từ may mắn hay một khoảnh khắc ngẫu nhiên, mà là kết tinh của hàng chục năm chuẩn bị âm thầm, của những quyết định chuyên môn nặng trĩu và của một ê kíp bác sĩ chưa từng cho phép mình lùi bước trước ranh giới sinh tử.

Là ca can thiệp thứ 9 trong chuỗi 13 ca thông tim bào thai xuyên tử cung được triển khai tại Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1, đây cũng là một trong những trường hợp đặt ê kíp dưới áp lực lớn nhất. Chính điều đó khiến ca phẫu thuật này nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông trong nước và quốc tế, như một minh chứng rõ nét cho năng lực, bản lĩnh và hành trình bền bỉ của y học Việt Nam trong lĩnh vực can thiệp bào thai.

Thai nhi là con của một sản phụ đến từ Singapore, mắc dị tật tim bẩm sinh phức tạp khi mới hơn 22 tuần tuổi, nặng khoảng 600 gram. Tại quê nhà, gia đình đã được khuyến nghị chấm dứt thai kỳ vì gần như không còn cơ hội sống.

Khi chuyển sang Việt Nam, thai đã 25 tuần tuổi. Qua nhiều vòng hội chẩn liên viện và tham vấn chuyên gia quốc tế, các bác sĩ thống nhất một thực tế khắc nghiệt: nếu không can thiệp, thai chắc chắn không qua khỏi; nếu can thiệp thất bại, thai có thể tử vong ngay trong tử cung.

Với can thiệp tim bào thai, mọi thao tác đều phải đạt độ chính xác gần như tuyệt đối. Trái tim thai nhi chỉ nhỏ bằng một quả dâu tây, chỉ cần lệch một chút, tim có thể ngừng đập ngay lập tức.

Không chỉ là kỹ thuật thông tim, ca can thiệp còn đòi hỏi sự phối hợp hoàn hảo của nhiều chuyên khoa: sản khoa, tim mạch can thiệp, siêu âm tim thai, gây mê hồi sức, sơ sinh. Thai nhi phải được gây mê, an thần, giảm đau và giãn cơ để nằm yên tuyệt đối trong suốt quá trình.

Ở lần can thiệp đầu tiên ngày 22/5/2024, ca nong van động mạch chủ buộc phải dừng lại do tư thế thai bất lợi. Thách thức lớn nhất lúc này là làm sao xoay thai về đúng vị trí để đường kim có thể tiếp cận chính xác buồng tim.

Sáu ngày sau, ê-kíp quay lại phòng can thiệp. Trong vài giây quyết định, kim được xuyên chính xác vào buồng thất trái, van động mạch chủ được nong thành công. Dòng máu qua tim cải thiện rõ rệt. Trái tim bé nhỏ tiếp tục đập đều.

Ca can thiệp kéo dài hơn 6 giờ, phải thực hiện hai lần, khép lại trong những giây phút cả ê-kíp gần như nín thở. Đó cũng là ca khó và áp lực bậc nhất trong toàn bộ hành trình thông tim bào thai tại Việt Nam.

Hành trình 10 năm chuẩn bị, 16 năm ươm mầm

Thành công của ca can thiệp tim bào thai cho sản phụ Singapore không phải là kết quả của một quyết định nhất thời.

Tại Bệnh viện Từ Dũ, hành trình chinh phục y học bào thai đã được chuẩn bị suốt hơn 10 năm, với nền tảng là đào tạo chuyên sâu, hợp tác quốc tế và đầu tư đồng bộ về con người lẫn trang thiết bị. Năm 2025, đơn vị chính thức đạt chứng nhận Trung tâm can thiệp bào thai theo tiêu chuẩn châu Âu đầu tiên tại Việt Nam.

Trong khi đó, tại Bệnh viện Nhi đồng 1, nền móng tim mạch nhi đã được xây dựng suốt 16 năm, từ những ca phẫu thuật tim đầu tiên cho trẻ em, đến phẫu thuật tim sơ sinh và can thiệp thông tim. Chính quá trình tích lũy bền bỉ ấy đã hình thành ý tưởng “đi trước một bước”: can thiệp ngay khi thai nhi còn trong bụng mẹ.

Giữa năm 2023, hai bệnh viện chính thức bắt tay, hình thành ê-kíp liên chuyên khoa sản - nhi - tim mạch. Sáu tháng sau, ca thông tim bào thai xuyên tử cung đầu tiên tại Việt Nam được thực hiện thành công, mở ra cánh cửa hy vọng cho những sinh linh từng được dự báo “không có cơ hội chào đời”.

Tính đến nay, 13 ca can thiệp tim bào thai xuyên tử cung đã được thực hiện thành công. Không chỉ cứu sống những em bé trong nước, Việt Nam còn trở thành điểm đến của những ca bệnh khó trong khu vực, trong đó có sản phụ Singapore.

Đặc biệt, sau khi Bộ Y tế chính thức phê duyệt danh mục kỹ thuật, chi phí can thiệp tại Việt Nam được xây dựng phù hợp với khả năng chi trả của người dân và có sự hỗ trợ của bảo hiểm y tế, mở rộng cơ hội tiếp cận y học tiên tiến cho nhiều gia đình hơn.

Một hành trình kỳ diệu đang được viết tiếp

Từ một ca can thiệp đầy dè dặt đến những kỹ thuật ngày càng phức tạp, hành trình thông tim bào thai tại Việt Nam được xây dựng bằng tri thức, kỷ luật chuyên môn và niềm tin không lay chuyển.

Những trái tim nhỏ từng được ví như “quả dâu tây” trong bụng mẹ nay đang lớn lên, bắt đầu một cuộc sống tưởng chừng đã khép lại từ rất sớm.

Tinh thần bền bỉ, dấn thân và không bỏ cuộc của ê-kíp can thiệp bào thai cũng chính là những giá trị mà WeChoice Awards 2025 mong muốn tôn vinh.

