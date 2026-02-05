1 ngày trước khi kết thúc đường đua Dự án CSR Truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2025: Cộng đồng lên tiếng cho những giá trị tử tế

Điều tử tế dẫn đường

Trong hành trình WeChoice Awards 2025 với chủ đề “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”, hạng mục “Dự án CSR Truyền cảm hứng” đang trở thành điểm hội tụ của những câu chuyện nhân văn đến từ cộng đồng doanh nghiệp. Không chỉ tôn vinh các sáng kiến vì xã hội, hạng mục này còn phản ánh rõ nét cách những giá trị tử tế đang được cộng đồng đón nhận và lan tỏa.

Giai đoạn bình chọn của WeChoice Awards 2025 sẽ kéo dài đến 12h00 trưa ngày 6/2. Tính đến ngày 5/2, hạng mục “Dự án CSR Truyền cảm hứng” đã ghi nhận tổng cộng 85.700 lượt bình chọn dành cho 10 đề cử, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của công chúng đối với các dự án hướng tới phát triển bền vững và con người.

Các đề cử trong hạng mục mang đến nhiều lát cắt khác nhau của tinh thần CSR hiện đại: từ bảo vệ môi trường và sinh kế bền vững như “Gia đình HaHa”, những điểm tựa tinh thần giàu cảm xúc như “Mái ấm Gia đình Việt” của Hoa Sen Home, đến các sáng kiến hỗ trợ kịp thời người dân vùng thiên tai thông qua chương trình “Một vòng tay ấm”.

Bên cạnh đó là những mô hình CSR sáng tạo, tận dụng công nghệ và khả năng kết nối cộng đồng như UpRace 2025, hay các dự án thúc đẩy bình đẳng trong thể thao trẻ em của MILO. Những công trình mang tính biểu tượng như cầu đi bộ của Nutifood, cùng sứ mệnh “Ngân hàng Hạnh phúc” của SHB, cũng góp phần khắc họa bức tranh CSR đa dạng, nơi con người luôn được đặt ở vị trí trung tâm.

Giữa bức tranh đó, mỗi lượt bình chọn không chỉ là sự ủng hộ cho một dự án cụ thể, mà còn là tiếng nói của cộng đồng dành cho những hành trình bền bỉ, xuất phát từ trách nhiệm thực tâm và khát vọng tạo ra thay đổi tích cực lâu dài cho xã hội.

“Giấc mơ Lọ Lem” của PNJ: Hành trình trao quyền cho trẻ em gái yếu thế

Trong số các đề cử tại hạng mục “Dự án CSR Truyền cảm hứng”, “Giấc mơ Lọ Lem” là dự án CSR do PNJ khởi xướng, hướng tới nhóm trẻ em gái yếu thế, đặc biệt là những em có nguy cơ bỏ học, thiếu điều kiện tiếp cận giáo dục kỹ năng và sự hỗ trợ tinh thần trong giai đoạn trưởng thành.

Thay vì tập trung vào hoạt động trao tặng vật chất ngắn hạn, “Giấc mơ Lọ Lem” lựa chọn một hướng tiếp cận khác biệt: xây dựng mô hình giáo dục kỹ năng kết hợp trải nghiệm cộng đồng. Tại đây, các em không chỉ được học kiến thức, mà còn được khơi gợi sự tự tin, được tin tưởng và trao cơ hội thể hiện bản thân.

Trọng tâm của dự án là Ngày hội “Giấc mơ Lọ Lem”, được thiết kế như một không gian trải nghiệm toàn diện dành riêng cho trẻ em gái. Trong không gian đó, các em được khoác lên mình những bộ trang phục công chúa, tham gia các hoạt động sáng tạo, vận động thể chất, kết nối bạn bè và khám phá chính mình.

Song song với các hoạt động trải nghiệm là những lớp học kỹ năng mềm, giúp các em hiểu rõ giá trị cá nhân, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ra quyết định và bảo vệ chính kiến. Điểm nhấn của ngày hội là sân khấu tỏa sáng, nơi các em dũng cảm bước ra khỏi sự tự ti để thể hiện bản thân trước đám đông, với sự đồng hành của Đại sứ dự án, Hoa hậu H’Hen Niê. Câu chuyện vượt qua nghịch cảnh để khẳng định bản thân của H’Hen Niê trở thành nguồn cảm hứng gần gũi, truyền động lực cho nhiều em nhỏ.

Sau 10 tháng triển khai, dự án đã cho thấy tính khả thi và sức lan tỏa rõ rệt. Tính đến tháng 11/2025, “Giấc mơ Lọ Lem” đã tiếp cận và trao quyền trực tiếp cho 1.000 trẻ em gái tại nhiều tỉnh thành, thông qua sáu sự kiện quy mô lớn tại sáu địa phương và năm sự kiện quy mô địa phương do các chi nhánh PNJ chủ động tổ chức.

Không chỉ đổi mới về nội dung, dự án còn mang đến cách tiếp cận CSR mới khi đưa các ngày hội ra không gian công cộng, biến hoạt động vì cộng đồng thành một sự kiện văn hóa – xã hội mở. Chiến lược bản địa hóa cũng giúp các chi nhánh PNJ linh hoạt điều chỉnh chương trình theo nhu cầu và đặc thù của từng địa phương.

Bên cạnh PNJ, nhiều thương hiệu Việt như Biti’s, Rabity, Tòhe, Cocoon cùng tham gia đóng góp bằng chính thế mạnh của mình, biến mỗi sản phẩm và hoạt động trải nghiệm thành một phần trong hành trình hóa thân và khám phá bản thân của các em nhỏ.

Dự án còn thu hút hơn 21.000 lượt tham dự từ cộng đồng, cùng sự đồng hành của hơn 38 đối tác doanh nghiệp và tổ chức xã hội. Trên phương diện truyền thông, “Giấc mơ Lọ Lem” đạt gần 21 triệu lượt tiếp cận, hơn 180 tin bài báo chí và hàng nghìn phản hồi tích cực trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, sự tham gia của khách hàng thông qua các hoạt động như ngày Vía Thần Tài 2025 hay bộ sưu tập Kind Heart đã góp phần biến CSR thành một hành trình chung, nơi mỗi cá nhân đều có thể cùng PNJ viết tiếp những điều tốt đẹp cho trẻ em gái Việt Nam.

Trong hành trình 38 năm xây dựng thương hiệu, PNJ không chỉ tạo nên những giá trị thẩm mỹ, mà còn tôn vinh vẻ đẹp con người và cuộc sống thông qua những hoạt động xã hội ý nghĩa. Từ đó, từng bước khẳng định vị thế nhà bán lẻ trang sức và phong cách sống hàng đầu Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần đổi mới và sáng tạo trong từng chặng đường phát triển.

Bên cạnh việc kinh doanh, PNJ còn tiên phong góp phần nâng cao nội lực xã hội, lan tỏa tinh thần tích cực và tiếp thêm niềm tin cho mỗi cá nhân trên hành trình hướng tới tương lai với triết lý phát triển bền vững “Đặt lợi ích khách hàng và lợi ích xã hội vào lợi ích của doanh nghiệp”. Chính sự kiên định theo đuổi sứ mệnh ấy, đã góp phần giúp giá trị thương hiệu của PNJ đạt 523 triệu USD vào năm 2025, đưa thương hiệu vào Top 10 Thương hiệu Việt Nam mạnh nhất – minh chứng rõ nét cho mối liên hệ bền chăt giữa doanh nghiệp và cộng đồng.