Cần Thơ: Khởi tố người đàn ông ném bom xăng gây cháy ô tô tải

Công an phường Phú Lợi vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Tiến (SN 1984) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Hình ảnh đối tượng rời đi sau khi ném chai xăng. Ảnh: Công an Cần Thơ

Trước đó, vào ngày 28-1, Công an phường Phú Lợi tiếp nhận tin báo của bà K.O. về việc một đối tượng lạ mặt ném các chai xăng đốt lửa vào khu vực trước nhà bà, gây cháy và làm hư hại một xe ô tô tải.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Lợi khẩn trương điều tra, xác định Tiến là đối tượng thực hiện hành vi nêu trên.

Tại cơ quan công an, Tiến khai nhận do mâu thuẫn cá nhân nên đã điều khiển xe mô tô đến trước nhà bà K.O., sử dụng các chai bia chứa xăng, miệng chai quấn vải, châm lửa rồi ném vào khu vực trước nhà, gây cháy và làm hư hỏng ô tô tải. Sau đó, Tiến rời khỏi hiện trường.

Đối tượng Tiến

Trước khi xảy ra vụ việc, Tiến đã nhiều lần có hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn, đã được công an phường mời làm việc, nhắc nhở, giáo dục nhưng không chấp hành, không sửa đổi hành vi, tiếp tục vi phạm pháp luật.