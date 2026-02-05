Lời khai của Á khôi Bùi Thị Phương Linh SN 2004 vừa bị bắt

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò và hành vi của Bùi Thị Phương Linh (sinh năm 2004, trú tại xã Phúc Sơn, Hà Nội) và N.T.Q. và Q.T.D. trong vụ phát hiện hành vi mua bán dâm tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Việt Hưng, TP Hà Nội.

Linh được xác định là người trực tiếp đứng ra nhận tiền chuyển khoản từ khách mua dâm trước khi các cuộc mua bán diễn ra, sau đó mới phân chia lại cho những người bán dâm liên quan, tờ Tiền Phong đưa tin.

Trong vụ việc bị phát hiện, tổng số tiền Linh thu từ khách mua dâm vào khoảng 18 triệu đồng. Từ số tiền này, Linh giữ lại một phần làm khoản hưởng lợi từ hoạt động môi giới, đồng thời bao gồm cả tiền bán dâm của chính mình. Giá mỗi lượt được các cô gái khai nhận dao động từ 4-6 triệu đồng.

Bùi Thị Phương Linh khi bị bắt. Ảnh: Vietnamnet

Theo Vietnamnet, khi làm việc với cơ quan điều tra, Linh khai rằng vào khoảng giữa trưa, khi đang ở phòng trọ thì nhận được cuộc gọi và tin nhắn từ một người đàn ông lạ. Người này đặt vấn đề hỏi buổi tối Linh có rảnh để đi chơi và ăn uống cùng hay không.

Linh cho biết không đi ăn nhưng đồng ý “đi chơi”, cách nói được cả hai bên hiểu ngầm là mua bán dâm. Sau đó, người đàn ông thông báo sẽ đi cùng hai người bạn và đề nghị Linh rủ thêm người. Linh đã liên hệ với Q. và D. để cùng tham gia, đồng thời tiến hành thỏa thuận về giá cả.

Sau khi thống nhất, vị khách đã chuyển khoản cho Linh số tiền 3 triệu đồng và nói rõ đây là khoản dành riêng cho Linh. Hai bên hẹn gặp vào lúc 20h ngày 13/1 tại địa điểm do người khách cung cấp.

Tiếp đó, Linh nhắn tin trao đổi với D. và được người này đồng ý. Riêng Q., Linh gặp trực tiếp tại nhà để bàn bạc và Q. cũng chấp thuận tham gia. Sau đó, khi các đối tượng đang bán dâm tại nhà nghỉ thì bị công an ập vào bắt quả tang.

Bùi Thị Phương Linh từng được biết đến là gương mặt nổi bật của cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2025 nhờ ngoại hình ưa nhìn, vóc dáng cân đối và gương mặt khả ái.

Trong các phần trình diễn áo dài truyền thống và áo dài cách tân, người đẹp sinh năm 2004 thể hiện phong thái uyển chuyển, tự tin, nhận được đánh giá tích cực từ ban giám khảo lẫn khán giả. Nhờ vậy, cô giành danh hiệu Á khôi 1, trở thành một trong những gương mặt nổi bật của mùa giải năm nay, báo Dân Việt đưa tin.

Phương Linh trước khi bị bắt. Ảnh: TPO

Trong một số chia sẻ sau đêm chung kết, Linh từng bày tỏ mong muốn tham gia các hoạt động cộng đồng và lan tỏa những giá trị tích cực đến xã hội. Tuy nhiên, theo ghi nhận, sau khi cuộc thi kết thúc, Phương Linh gần như không tham gia thêm bất kỳ hoạt động xã hội hay nghệ thuật nào và cũng hạn chế xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội.

Vì không có công việc ổn định cũng như nguồn thu nhập lâu dài nên Linh được cho là đã tham gia hoạt động bán dâm.