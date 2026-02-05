Công an làm việc với người chặt cành hoa mai anh đào ở Đà Lạt

CLIP: Hai người đàn ông ngang nhiên chặt nhánh hoa mai anh đào ở Đà Lạt.

Chiều 5-2, lãnh đạo UBND phường Lâm Viên – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết cơ quan chức năng của phường đã mời anh T.T.S. (36 tuổi, ngụ phường Lâm Viên – Đà Lạt) làm việc.

Anh S. là một trong 2 người xuất hiện trong đoạn clip chặt nhánh hoa mai anh đào tại khu vực Nhà công vụ tỉnh Lâm Đồng trên đường Quang Trung vào sáng cùng ngày.

Ông H. (áo vàng) và anh S. sau khi chặt nhánh mai anh đào.

Anh S. khai nhận sáng 5-2, trong lúc làm việc tại 1 quán cà phê gần Nhà công vụ, anh S. được người đàn ông tên H. – nhân viên nhà xe Đ.M. nhờ chặt giúp một nhánh hoa mai anh đào về chưng Tết.

Anh S. đồng ý rồi cùng ông H. đến khuôn viên Nhà công vụ chặt nhánh mai anh đào nêu trên. Ông H. nhanh chóng đưa nhánh hoa mai anh đào vừa chặt vào xe khách 16 chỗ rồi rời đi; anh S. cũng rời khu vực ngay sau đó.

Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt làm việc với anh S.

Tuy nhiên, hành vi của 2 người này đã khiến người dân xung quanh bức xúc, ghi hình lại và báo cơ quan chức năng xử lý. Cơ quan chức năng phường Lâm Viên – Đà Lạt cũng đang liên hệ, xác minh hành vi của ông H. để tiếp tục xử lý.