Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 3 người tử vong ở TPHCM

Ngày 5-2, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện 11 về vụ cháy nhà dân tại địa chỉ C65 Bis, Hẻm 17, đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, TPHCM.

Ngôi nhà xảy ra vụ cháy. Ảnh: NLĐO

Công điện nêu rõ khoảng 00 giờ 53 phút ngày 5-2, xảy ra vụ cháy tại địa chỉ nêu trên làm 3 người trong cùng một gia đình tử vong.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu UBND TPHCM chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3-1-2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, nhất là tại các cơ sở, công trình có nguy cơ cháy, nổ cao. Bố trí lực lượng, phương tiện kịp thời tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ các sự cố cháy, nổ, hạn chế tối đa thiệt hại về người, tài sản, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.