Khởi tố Nguyễn Thị Ngọc Lan vì livestream video khiêu dâm trong khách sạn

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Internet và mạng xã hội, việc tiếp cận và chia sẻ thông tin trên không gian mạng ngày càng nhanh chóng, thuận tiện. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích tích cực, tình trạng truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy qua các nền tảng số đang có xu hướng gia tăng, gây ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội và trật tự, an toàn xã hội. Đáng lo ngại hơn, thực trạng này còn đe dọa trực tiếp đến môi trường sống an toàn, lành mạnh của trẻ em và thanh thiếu niên – nhóm đối tượng dễ bị tác động và lôi kéo trên không gian mạng.

Các đối tượng vi phạm thường lợi dụng hình thức livestream, video trả phí, website đặt máy chủ ở nước ngoài hoặc các ứng dụng mạng xã hội để quay và phát tán nội dung khiêu dâm, nhằm thu hút người xem và trục lợi bất chính.

Nguyễn Thị Ngọc Lan làm việc tại cơ quan công an

Trước tình hình đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Lâm Đồng đã chủ động nắm tình hình, phát hiện và phối hợp với Phòng An ninh điều tra – Công an tỉnh Lâm Đồng cùng Công an phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) làm việc với Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1993, trú tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định Lan đã quay và phát trực tiếp các video có nội dung khiêu dâm tại khách sạn Dalat Wonder trên không gian mạng, nhằm thu hút người xem trả phí để kiếm tiền.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Ngọc Lan thừa nhận hành vi sản xuất và phát tán video có nội dung khiêu dâm trên Internet. Hiện Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Ngọc Lan về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” theo khoản 2, Điều 326 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng một số cá nhân vì lợi ích vật chất đã bất chấp pháp luật và chuẩn mực đạo đức xã hội, cố tình sản xuất, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy trên không gian mạng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nhận thức rõ rằng việc sản xuất, tàng trữ, phát tán hoặc chia sẻ văn hóa phẩm đồi trụy dưới bất kỳ hình thức nào đều là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Đồng thời, việc xem, chia sẻ, bình luận hay phát lại các video, hình ảnh khiêu dâm trên mạng cũng là hành vi tiếp tay cho vi phạm pháp luật.

Các gia đình cần quan tâm, quản lý và định hướng việc sử dụng Internet của con em mình; chủ động ngăn chặn trẻ em tiếp cận các trang web và nội dung xấu, độc; hướng dẫn kỹ năng nhận diện, phòng tránh nguy cơ bị lôi kéo, dụ dỗ trên không gian mạng; đồng thời giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, sử dụng mạng xã hội an toàn và lành mạnh.

Phòng, chống hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy là trách nhiệm của toàn xã hội. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức, chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, văn minh, góp phần bảo vệ trẻ em và giữ gìn các giá trị đạo đức tốt đẹp của xã hội.