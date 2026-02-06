Tài khoản ACB liên tiếp nhận 4 giao dịch với tổng số tiền 2 tỷ đồng trong 1 phút, cụ bà 70 tuổi lập tức báo công an

Ngày 3/2 vừa qua, Công an xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long vừa hỗ trợ bà Nguyễn Thị Minh Châu (70 tuổi, trú xã Ba Tri, Vĩnh Long) đến phòng giao dịch ngân hàng ACB để làm thủ tục uỷ nhiệm chi hoàn trả 2 tỷ đồng người lạ chuyển nhầm vào tài khoản của bà theo đúng quy định của pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Minh Châu ra ngân hàng thực hiện thủ tục chuyển trả lại tiền.

Trước đó, ngày 31/1, tài khoản ngân hàng của bà Châu bất ngờ nhận được 4 lượt chuyển khoản từ một tài khoản lạ, với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Nhận thấy số tiền quá lớn, không liên quan đến bất kỳ giao dịch nào của mình và nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo, bà Châu rất bình tĩnh, không sử dụng số tiền trên và đến Công an xã Ba Tri trình báo, nhờ hỗ trợ giải quyết.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Ba Tri đã cử cán bộ làm việc trực tiếp với bà Châu, hướng dẫn giải thích rõ các quy định và trách nhiệm liên quan đến việc nhận được tiền do người khác chuyển khoản nhầm tránh phát sinh các hệ luỵ pháp lý không đáng có.

Tài khoản ngân hàng của bà Châu bất ngờ nhận 4 giao dịch từ tài khoản lạ với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.

Đồng thời công an cũng phối hợp với phòng giao dịch một ngân hàng ACB chi nhánh Ba Tri để hỗ trợ thực hiện các thủ tục xác minh, đối soát và chuyển trả số tiền về tài khoản người gửi nhầm.

Công an địa phương khuyến cáo, khi nhận tiền chuyển nhầm, người dân tuyệt đối không chiếm đoạt, sử dụng trái phép tài sản do người khác chuyển nhầm. Người dân cũng không nên tự ý chuyển trả lại tiền thông qua tài khoản của bên thứ ba, bởi đây là một trong những thủ đoạn lừa đảo đang được các đối tượng xấu lợi dụng hiện nay, mà cần liên hệ ngân hàng hoặc chính quyền hỗ trợ xử lý.