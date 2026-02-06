Triệt phá đường dây cà phê giả, tuồn gần 1 tấn/ngày ra thị trường

Chiều 6-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hoàng (50 tuổi, trú phường Thanh Khê) – Giám đốc Công ty TNHH SXKD Phương Nguyên; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Thị Bảo Vâng (vợ Hoàng), cùng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Khởi tố giám đốc công ty sản xuất cà phê giả

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Bính Ngọ 2026, đơn vị đã tăng cường nắm tình hình lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Qua đó phát hiện dấu hiệu bất thường khi giá nguyên liệu cà phê tăng cao nhưng nhiều sản phẩm cà phê bột vẫn được chào bán với giá rất thấp cho các quán cà phê vỉa hè và tạp hóa.

Ban chuyên án được xác lập, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Nguyễn Hà Lai – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng.

Công an xác định các đối tượng mỗi ngày tuồn hơn 1 tấn sản phẩm cà phê giả ra thị trường

Hàng chục trinh sát được huy động bám địa bàn, xác minh nhiều điểm nghi vấn, nổi lên Công ty TNHH SXKD Phương Nguyên do Nguyễn Văn Hoàng và vợ làm chủ, hoạt động từ năm 2014. Dù đăng ký trụ sở tại lô 07 khu A2 đường Nguyễn Sinh Sắc (phường Hòa Khánh), doanh nghiệp này lại tổ chức sản xuất tại một hẻm nhỏ ở phường Thanh Khê với nhiều biểu hiện che giấu.

Kết quả điều tra xác định công ty đã trộn bột đậu nành cùng các loại hóa chất, phụ gia để sản xuất cà phê bột giả, mỗi ngày đưa ra thị trường gần 1 tấn sản phẩm.

Khi đủ căn cứ, 5 tổ công tác đồng loạt ra quân, bắt giữ 2 người chủ mưu, đồng thời khám xét 5 địa điểm sản xuất, buôn bán hàng giả tại các phường Hòa Khánh, Thanh Khê, Hội An Tây (Đà Nẵng) và phường Phú Thọ Hòa (TP HCM).

Công an thu giữ hơn 2 tấn cà phê bột mang nhãn hiệu Phương Nguyên là hàng giả, trị giá hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định các sản phẩm gồm: hương chồn Robusta+culi (sản xuất 1-12-2025); CR (5-12-2025, 15-12-2025, 1-1-2026); DE – hạt dẻ (25-10-2025, 1-11-2025); Mor – moka+robusta (15-10-2025); chồn – hạt dẻ (20-10-2025); R1 – Robusta (1-12-2025, 5-12-2025) đều là hàng giả, kém chất lượng. Công an đề nghị người dân không sử dụng và giao nộp để phục vụ điều tra.

