Mothership: Một người đàn ông tay bị trói, kêu cứu ở ban công và diễn biến đáng lo ngại sau đó

Mới đây, một đoạn video đang lan truyền rộng rãi trên mạng khiến cho nhiều người cảm thấy lo lắng, về một người đàn ông đứng trên ban công của một căn hộ, tay bị trói ra đằng sau và liên tục ra tín hiệu cầu cứu.

Thông tin được tờ Mothership của Singpore dẫn nguồn tin từ một trang tin tức có trụ sở tại Campuchia, video này được cho là quay tại một hang ổ lừa đảo tại thành phố Sihanoukville, Campuchia. Trong đoạn video này, có thể thấy một người đàn ông đứng trên ban công của một căn hộ.

Người đàn ông đang đứng trên ban công căn hộ và kêu cứu.

Người đàn ông mặc áo phông, quần cộc, tay bị trói ra sau lưng với điệu bộ vô cùng lo lắng, hét xuống dưới hy vọng có người nhìn thấy và giúp đỡ anh ta. Một chiếc khăn quàng cổ dường như được quàng quanh cổ người đàn ông khi anh ta dựa vào lan can và nhìn xung quanh.

Người đàn ông bị đưa vào bên trong sau khi cầu cứu không thành công.

Tuy nhiên, nỗ lực này không mang đến kết quả. Chỉ một lát sau anh ta đã bị đưa lại vào bên trong căn hộ, khiến nhiều người cảm thấy lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với người đàn ông.

Một người đàn ông khác mặc đồ đen cũng được nhìn thấy dựa vào lan can bên cạnh trước khi vội vã bỏ đi ngay khi người đàn ông bị trói được dẫn trở lại phòng.

Được biết, những tin tức xung quanh các hang ổ lừa đảo tại Campuchia luôn được dư luận rất quan tâm, vì có vô số những người dân vì thiếu cảnh giác, tin vào những lời hứa hẹn "việc nhẹ lương cao", hoặc các cuộc gọi mạo danh "cơ quan chức năng" mà đã trở thành nạn nhân của những kẻ bất lương.