Đứa trẻ vô tình mở cửa xe, gây ra vụ tai nạn liên hoàn 6 xe

Điều tra của cảnh sát cho thấy hành động vô tình mở cửa sau của chiếc ô tô là nguyên nhân gây ra vụ va chạm liên hoàn 6 xe trên đường Jalan Tun Razak, Malaysia, vào hôm 6/2.

Trưởng phòng Điều tra và Thực thi Giao thông Kuala Lumpur, Trợ lý Ủy viên Mohd Zamzuri Mohd Isa cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 6h15 chiều, liên quan đến 4 ô tô và 2 xe máy đang di chuyển từ vòng xoay Kampung Pandan về phía tháp đôi Petronas.

Bé gái vô tình mở cửa xe ô tô gây ra vụ tai nạn liên hoàn.

Ông cho biết các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy một bé gái 2 tuổi, đang ngồi ở ghế sau trên lòng một người thân, đột nhiên mở cửa sau bên trái vì khóa an toàn trẻ em được cho là chưa được kích hoạt.

"Hành động này khiến người điều khiển xe mô tô Suzuki V-Strom SX đang di chuyển không thể tránh được cánh cửa mở và va chạm với nó, dẫn đến mất kiểm soát, đâm vào một số phương tiện khác", ông nói trong một tuyên bố.

Ông Zamzuri cho biết thêm một người lái xe máy khác điều khiển chiếc CFMOTO 675 NK, đi phía sau người lái xe Suzuki, cũng có liên quan đến vụ va chạm.

Ông cho biết, người lái xe Suzuki 25 tuổi bị gãy tay trái và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Kuala Lumpur, trong khi tay đua CFMOTO 30 tuổi bị thương nhẹ.

"Các tài xế của 4 chiếc xe còn lại, gồm một chiếc Toyota Corolla Cross, một chiếc Honda City, một chiếc Volkswagen Polo và một chiếc Perodua Bezza, không bị thương. Vụ việc đang được điều tra về hành vi lái xe bất cẩn và thiếu thận trọng", ông nói.



