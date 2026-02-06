Kiểm tra tài xế say rượu, cảnh sát phát hiện điều bất ngờ trong cốp xe

Một vụ dừng xe kiểm tra giao thông thông thường vì lái xe liều lĩnh đã dẫn đến một phát hiện đáng báo động ở Westminster, Colorado, Mỹ.

Một người đàn ông đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ sau khi các sĩ quan phát hiện 3 trẻ vị thành niên bị nhốt trong cốp xe của anh ta, một sự việc đã được ghi lại bằng camera gắn trên người các sĩ quan.

Theo báo cáo của cảnh sát, tài xế bị chặn lại vì lái xe không ổn định và có dấu hiệu say xỉn rõ rệt. Khi tiếp cận xe, các sĩ quan phát hiện mùi rượu nồng nặc bốc ra từ bên trong xe.

Cảnh sát kiểm tra người đàn ông say rượu thì phát hiện 3 đứa trẻ trong cốp xe ô tô.

Viên cảnh sát hỏi người đàn ông xem anh ta có uống rượu hay dùng ma túy không và anh ta trả lời là không. Tuy nhiên, viên cảnh sát vẫn tiếp tục hỏi vì cho rằng có bằng chứng khả nghi.

Theo đoạn clip ghi lại từ camera gắn trên người cảnh sát, một trong các sĩ quan đã yêu cầu tài xế thực hiện bài kiểm tra nồng độ cồn tự nguyện trên đường. Mặc dù ban đầu người đàn ông đồng ý, nhưng chỉ vài giây sau anh ta đã từ chối, dẫn đến việc bị bắt giữ ngay lập tức.

Chính lúc đó, khi đã ra khỏi xe, người lái xe khai rằng anh ta có 3 đứa trẻ trong cốp. Các sĩ quan tiến hành khám xét cốp xe và phát hiện những đứa trẻ bị nhốt bên trong, hầu như không có chỗ để di chuyển, bất chấp nhiệt độ thấp trong khu vực.

Giới chức trách cho biết, may mắn thay, các em nhỏ không bị thương, mặc dù một số chai rượu cũng được tìm thấy bên trong xe.

Người đàn ông chưa được tiết lộ danh tính đã bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn, lái xe liều lĩnh, lái xe không có bảo hiểm hợp lệ và 3 tội danh ngược đãi trẻ em. Sau đó, ông ta được đưa đến nhà tù hạt Adams.

Cảnh sát không xác nhận mối quan hệ của người bị bắt giữ với các đứa trẻ, mặc dù truyền thông địa phương đưa tin rằng anh ta có thể là cha của chúng. Cơ quan Bảo vệ Trẻ em đã đến hiện trường và các em nhỏ được giao cho người thân chăm sóc.

Cho đến nay, chưa có thêm thông tin chi tiết nào được công bố về các thủ tục pháp lý chống lại người bị giam giữ.