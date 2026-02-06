Bạch tuộc bỗng nhiên chết hàng loạt bên bờ biển: Lời cảnh báo đáng sợ cho con người

Người dân dọc bờ biển gần thành phố Corpus Christi, bang Texas (Mỹ) những ngày qua chứng kiến hiện tượng hiếm gặp khi nhiều con bạch tuộc bị sóng đánh dạt lên bờ trong tình trạng suy yếu, thậm chí đã chết. Hình ảnh những sinh vật biển nằm rải rác trên cát nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây tò mò và lo lắng.

Theo các nhà sinh vật biển địa phương, nguyên nhân chính được cho là đợt không khí lạnh bất thường tràn xuống khu vực miền Nam nước Mỹ, khiến nhiệt độ nước biển giảm đột ngột. Bạch tuộc là loài nhạy cảm với biến động môi trường, khi nước quá lạnh, cơ thể chúng rơi vào trạng thái “sốc lạnh”, hoạt động chậm lại và mất khả năng kiểm soát hướng bơi.

Bạch tuộc mắc cạn trên bờ

Một số tình nguyện viên và tổ chức bảo tồn đã cố gắng thu gom những con còn sống để thả trở lại vùng nước sâu hơn. Tuy nhiên, nhiều cá thể không thể sống sót sau cú sốc nhiệt kéo dài. Các chuyên gia cho biết hiện tượng này từng xảy ra trong những mùa đông cực đoan trước đây nhưng hiếm khi xuất hiện với số lượng lớn.

Giới khoa học cảnh báo rằng những thay đổi thời tiết thất thường, bao gồm các đợt lạnh cực đoan xen kẽ với nắng nóng kéo dài, đang tạo áp lực lớn lên hệ sinh thái biển. Sự kiện bạch tuộc dạt bờ lần này được xem là lời nhắc nhở rõ ràng về mức độ mong manh của sinh vật đại dương trước biến đổi khí hậu.

Bạch tuộc mắc cạn

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không tự ý chạm vào động vật biển dạt bờ, đồng thời thông báo cho lực lượng bảo tồn nếu phát hiện sinh vật còn sống để tăng cơ hội cứu hộ. Các nhà nghiên cứu cũng đang theo dõi sát tình hình để đánh giá tác động lâu dài đối với quần thể sinh vật biển trong khu vực.

Nguồn: People