Tài xế xe tải dừng xe ở lề đường, ngồi khoanh chân làm 1 việc khiến ai đi qua cũng lắc đầu khó hiểu

Mới đây, một tài xế tại Malaysia đã bị cảnh sát điều tra vì đã có hành vi tham gia giao thông rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng tới tính mạng của chính bản thân người này cũng như các tài xế khác trên đường.

Thông tin được tờ World Of Buzz đăng tải cho biết, vụ việc xảy ra vào hôm thứ Năm, 22/1 vừa qua tại Km 290 của Quốc lộ Bắc-Nam của Malaysia. Video đăng tải vụ việc xuất hiện trên MXH vào khoảng gần 4 giờ chiều ngày thứ Bảy, 24/1 vừa qua.

Theo đó, trong khi các phương tiện khác vẫn đang di chuyển bình thường thì một chiếc xe tải lại dừng ở làn trái, còn tài xế thì xuống xe và ngồi khoanh chân rồi gọi điện trên đường cao tốc, khiến đường cao tốc 4 làn bị mất đi 2 làn, gây tắc nghẽn giao thông.

Tài xế dừng xe tải ven đường, sau đó xuống ngồi khoanh chân ở làn bên cạnh gây bức xúc.

Cảnh sát trưởng huyện Kajang, Phó Ủy viên Naazron Abdul Yusof cho biết nhà chức trách đã biết về vụ việc sau khi video được tải lên Facebook hôm 24 tháng 1. Điều tra ban đầu cho thấy vụ việc đã xảy ra vào khoảng 12 giờ rưỡi trưa thứ Năm, 22/1 vừa qua. Người đàn ông, được cho là tài xế xe tải, được cho là đã đỗ xe của mình trên làn đường khẩn cấp trước khi ngồi khoanh chân ở làn đường bên cạnh của quốc lộ mà không có lý do rõ ràng.

Tài xế được nhìn thấy đang gọi điện thoại trong khi ngồi khoanh chân trên đường.

“Hành vi này đã gây tắc nghẽn giao thông và gây nguy hiểm không chỉ cho cá nhân liên quan mà còn cho những người tham gia giao thông khác”, ông Naazron cho biết trong một tuyên bố.

Ông cho biết thêm vụ việc đang được điều tra theo Điều 48(1) của Luật Giao thông đường bộ năm 1987 về hành vi cản trở giao thông, cũng như Điều 336 của Bộ luật Hình sự Malaysia về hành vi gây nguy hiểm đến an toàn của người khác. Cảnh sát kêu gọi người dân có thông tin liên quan đến vụ việc hãy trình báo để hỗ trợ điều tra.

Các nhà chức trách cũng nhắc nhở người tham gia giao thông cần hành động có trách nhiệm và tránh những hành vi có thể gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc làm gián đoạn giao thông trên các tuyến đường cao tốc chính.