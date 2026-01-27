Hãng sữa Pháp Babybio thu hồi khẩn cấp vì nghi nhiễm độc tố

Thị trường sữa công thức vừa tiếp nhận một thông tin chấn động khi Vitagermine, "ông lớn" đứng sau thương hiệu thực phẩm hữu cơ danh tiếng Babybio, chính thức phát đi thông báo thu hồi khẩn cấp dòng sản phẩm Babybio Optima 1 tại thị trường Thụy Sĩ.

Đáng chú ý, nguyên nhân dẫn đến quyết định này là sự hiện diện tiềm tàng của Cereulide, một loại độc tố có khả năng gây ngộ độc nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh.

Sự việc bắt đầu từ các báo cáo kiểm soát chất lượng tại khu vực phân phối của hệ thống bán lẻ Migros. Ngay lập tức, dòng sản phẩm Babybio Optima 1 loại 800g đã bị rút khỏi kệ hàng tại các khu vực trọng yếu bao gồm Geneva, Neuchâtel-Fribourg, Vaud và Valais. Dù nhà sản xuất nhấn mạnh đây chỉ là biện pháp phòng ngừa, nhưng tốc độ phản ứng của các cơ quan chức năng và hệ thống bán lẻ cho thấy tính chất không thể chủ quan của vụ việc.

Cụ thể, lô hàng bị ảnh hưởng mang số lô 900035 với mã sản phẩm 521057700000 và có hạn sử dụng tốt nhất trước ngày 12.08.2027. Đây là thông tin cực kỳ quan trọng mà các bậc phụ huynh cần đối chiếu ngay lập tức trên bao bì sản phẩm.

Việc phát hiện độc tố Cereulide (sản phẩm phụ của vi khuẩn Bacillus cereus) là một kịch bản tồi tệ đối với bất kỳ hãng sữa nào, bởi loại độc tố này có khả năng chịu nhiệt cao và gây ra các triệu chứng nôn mửa, đau bụng dữ dội chỉ vài giờ sau khi thâm nhập vào hệ tiêu hóa non nớt của trẻ.

Trước đó, nhiều hãng sữa khác cũng đã phải thu hồi vì nghi nhiễm Cereulide do dùng chung nguồn vật liệu từ một hãng Trung Quốc.

Rủi ro sức khỏe

Phân tích sâu hơn về góc độ y tế, trẻ sơ sinh là đối tượng có hệ miễn dịch và hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện. Bất kỳ một lượng nhỏ độc tố vi sinh nào cũng có thể dẫn đến những hệ lụy sức khỏe kéo dài.

Chính vì vậy, khuyến nghị từ nhà sản xuất và nhà bán lẻ Migros là vô cùng quyết liệt: "Khách hàng đã mua sản phẩm thuộc lô hàng trên phải dừng việc cho trẻ sử dụng ngay lập tức và mang sản phẩm đến các cửa hàng Migros để được hoàn tiền toàn bộ".

Nhìn từ góc độ thị trường, sự cố này là một đòn giáng mạnh vào hình ảnh "sạch và an toàn tuyệt đối" mà các thương hiệu thực phẩm hữu cơ (organic) như Babybio luôn dày công xây dựng.

Babybio vốn là cái tên bảo chứng cho tiêu chuẩn khắt khe của Pháp, thường xuyên nằm trong danh sách lựa chọn hàng đầu của những gia đình có thu nhập cao và ưa chuộng lối sống xanh. Tuy nhiên, việc để lọt lưới độc tố trong quy trình sản xuất cho thấy ngay cả những tiêu chuẩn organic nghiêm ngặt nhất cũng có những kẽ hở về kiểm soát vi sinh.

*Nguồn: Migros, Vitagermine