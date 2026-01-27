Sét đánh trúng đám đông ở Brazil, gần 90 người bị thương

Nhiều người được đưa vào bệnh viện sau vụ sét đánh (Ảnh: X)

Ngày 25/1, một tia sét đã đánh trúng khu vực tập trung đông người tại thủ đô Brasília của Brazil, khiến nhiều người bị thương khi đang tham gia cuộc biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro.

Theo Sở Cứu hỏa Brasília, vụ việc khiến 89 người bị thương, trong đó 47 người được đưa tới bệnh viện và 11 người cần theo dõi y tế đặc biệt. Một số nguồn truyền thông khác cho biết ít nhất 72 người phải điều trị y tế, với khoảng 30 người nhập viện.

Sự cố xảy ra khi hàng nghìn người tập trung ngoài trời trong lúc chờ một cuộc tuần hành thì mưa dông bất ngờ ập đến. Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều người bị hất ngã xuống đất ngay sau khi tia sét xuất hiện, gây cảnh hỗn loạn tại hiện trường.

Cuộc biểu tình do nghị sĩ đối lập Nikolas Ferreira tổ chức, kêu gọi chính phủ ân xá cho ông Bolsonaro. Cựu Tổng thống Brazil hiện đang thụ án 27 năm tù vì liên quan tới âm mưu đảo chính bất thành sau thất bại trong cuộc bầu cử năm 2022.

Lực lượng cứu hộ và y tế đã nhanh chóng được triển khai để hỗ trợ các nạn nhân. Giới chức địa phương cảnh báo nguy cơ mất an toàn khi tụ tập đông người trong điều kiện thời tiết xấu.