Hàng trăm người có thể đã thiệt mạng khi vượt Địa Trung Hải giữa bão lớn

Bão Harry gây sóng lớn đánh vào bờ biển phía Đông đảo Sicily, Italy (Ảnh: EPA)

Giới chức Italy cho biết có thể tới 380 người đã thiệt mạng khi tìm cách vượt Địa Trung Hải trong tuần trước, trong bối cảnh bão Harry hoành hành khu vực miền Nam Italy và Malta. Thông tin được đưa ra sau khi Malta xác nhận một vụ đắm tàu khiến 50 người thiệt mạng.

Theo giới chức Malta, chỉ có 1 người sống sót trong vụ đắm tàu xảy ra vào ngày 23/1 và hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Người này cho biết đã trôi dạt trên biển trong 24 giờ, bám vào phần còn lại của con tàu trước khi được một tàu hàng cứu vớt. Con tàu xuất phát từ Tunisia ngày 20/1.

Tổ chức Alarm Phone, đơn vị vận hành đường dây nóng hỗ trợ người gặp nạn trên biển, cho biết người sống sót tin rằng toàn bộ những người khác trên tàu đều đã thiệt mạng.

Trong một thảm kịch khác cùng tuần, 2 bé gái sinh đôi 1 tuổi, quốc tịch Guinea, được cho là đã thiệt mạng ngoài khơi đảo Lampedusa của Italy sau khi con tàu quá tải chở họ bị sóng lớn đánh trúng trong cơn bão Harry.

Lực lượng tuần duyên Italy cho biết đang tìm kiếm 8 con tàu được cho là đã rời cảng Sfax của Tunisia trong 10 ngày qua, dù điều kiện thời tiết trên biển đặc biệt nguy hiểm. Theo ước tính của lực lượng này, nhiều người trên các tàu đó có thể đã thiệt mạng.

Theo số liệu của Bộ Nội vụ Italy, trong năm 2025, có 66.296 người đến Italy bằng đường biển, giảm nhẹ so với năm 2024 và chỉ bằng khoảng một nửa so với năm 2023, thời điểm Italy siết chặt các thỏa thuận với Libya và Tunisia nhằm hạn chế dòng người di cư.

Hoạt động cứu hộ của các tổ chức phi chính phủ trên Địa Trung Hải cũng suy giảm do các biện pháp kiểm soát chặt chẽ của chính phủ Italy, bao gồm việc phạt tiền và yêu cầu các tàu cứu hộ đưa người được cứu tới những cảng xa hơn.

Địa Trung Hải, đặc biệt là tuyến đường trung tâm dẫn từ Bắc Phi sang châu Âu, được coi là một trong những tuyến di cư nguy hiểm nhất thế giới. Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) ghi nhận ít nhất 25.600 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trên tuyến đường này kể từ năm 2014, phần lớn xuất phát từ Tunisia hoặc Libya.