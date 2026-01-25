Hướng dẫn phân biệt các dòng sữa Aptamil Anh: Đâu là loại bị thu hồi?

Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm (FSA) của Vương quốc Anh vừa ra thông báo yêu cầu thu hồi khẩn cấp sản phẩm sữa bột trẻ em Aptamil First Infant Formula tại thị trường Vương quốc Anh sau khi phát hiện sự hiện diện của độc tố cereulide trong một lô hàng cụ thể.

Sản phẩm bị ảnh hưởng trong đợt thu hồi này là loại Aptamil First Infant Formula quy cách đóng gói hộp 800g, mang mã lô 31-10-2026 và có hạn sử dụng tốt nhất trước ngày 31 tháng 10 năm 2026.

Phụ huynh được khuyến cáo ngừng sử dụng ngay lập tức nếu sở hữu lô này và trả lại hàng để hoàn tiền.

Điểm cần lưu ý: Đây không phải thu hồi toàn bộ dòng sản phẩm Aptamil mà chỉ là thu hồi một lô cụ thể do nguy cơ ô nhiễm độc tố, theo thông tin chính thức từ FSA và nhà sản xuất.

Sữa Aptamil First Infant Milk – dùng từ sơ sinh (0–6 tháng), loại thường gặp nhất và cũng là dòng trong thông báo thu hồi lô bị ảnh hưởng.

Sữa Aptamil Anh có bao nhiêu loại?

Tại thị trường Anh (đặc biệt là trên trang chính thức của Aptamil UK), dòng sản phẩm Aptamil được phân chia rõ rệt theo độ tuổi và nhu cầu dinh dưỡng của trẻ, bao gồm cả phiên bản tiêu chuẩn và những lựa chọn đặc biệt.

Theo lứa tuổi – phân theo giai đoạn phát triển

Dòng sữa Aptamil Anh được thiết kế để phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ, từ sơ sinh đến tuổi mẫu giáo:

• Giai đoạn sơ sinh (0–6 tháng):

Aptamil First Infant Milk – sữa bột dùng từ khi sinh đến 6 tháng (đang bị thu hồi một lô 800 g).

Aptamil Advanced First Infant Milk – phiên bản “Advanced” với công thức cải tiến chứa oligosaccharides và các dưỡng chất thiết yếu.

Cũng có dạng Ready-to-Feed (dạng lỏng) và viên định lượng sẵn (pre-measured tabs).

• Giai đoạn 6–12 tháng:

Aptamil Follow On Milk – dành cho trẻ từ 6 tháng, giàu sắt và vitamin để hỗ trợ giai đoạn ăn dặm.

Aptamil Advanced Follow On Milk – phiên bản nâng cấp với hỗn hợp dưỡng chất khoa học.

Dạng túi/chai sẵn cũng có sẵn để thuận tiện khi đi lại.

• Giai đoạn từ 1 tuổi trở lên:

Aptamil Toddler Milk – dành cho trẻ 1–3 tuổi, cung cấp năng lượng và vi chất hỗ trợ hệ miễn dịch.

Có dạng bột và dạng Ready-to-Drink (RTD).

Theo công thức đặc biệt – hỗ trợ nhu cầu riêng

Sữa Aptamil Anh được chia ra nhiều dòng theo nhu cầu độ tuổi và công thức đặc biệt

Ngoài dòng theo tuổi, Aptamil Anh còn có các sản phẩm chuyên biệt cho nhu cầu sức khỏe đặc thù, tuy lượng mặt hàng này ở Anh không phong phú như ở một số thị trường EU khác:

• Dành cho trẻ tiêu hóa nhạy cảm / dị ứng protein sữa:

Aptamil Pepti 1 – công thức thủy phân dùng dưới giám sát y tế cho trẻ có dị ứng đạm sữa bò.

• Công thức khác: Trang sản phẩm chính thức còn liệt kê các dòng như sữa táo bón/reflux hoặc không dung nạp lactose tùy thị trường, nhưng không phổ biến ở Anh như dòng tiêu chuẩn theo giai đoạn tuổi.

Nhận biết sản phẩm thu hồi qua quy cách đóng gói

Sữa Aptamil Anh được cung cấp với nhiều quy cách đóng gói khác nhau, phù hợp nhu cầu của phụ huynh:

Hộp bột 800 g hoặc 1.2 kg: Đây là dạng chính, phổ biến nhất cho cả First Infant, Follow On và Toddler milk.

Gói Ready-to-Feed (RTF): Dạng sẵn ở chai/túi nhỏ (thường 200 ml), tiện lợi khi đi ra ngoài.

Pre-measured Tabs: Thanh định lượng sẵn, giúp pha nhanh, chính xác mà không cần muỗng đo.

Mỗi sản phẩm đều ghi rõ mã lô và hạn sử dụng; trong trường hợp thu hồi, phụ huynh cần kiểm tra ngày hết hạn trùng với lô bị thu hồi trên bao bì (ví dụ: 31-10-2026).

Phản ứng của Danone và quyền lợi người tiêu dùng

Ngay khi tiếp nhận thông tin, tập đoàn Danone đã kích hoạt quy trình xử lý khủng hoảng. Các thông báo thu hồi đã được niêm yết công khai tại tất cả điểm bán lẻ trên toàn lãnh thổ Vương quốc Anh. Mục tiêu là không để bất kỳ hộp sữa lỗi nào còn lưu thông trên kệ hàng hoặc nằm trong tủ bếp của các gia đình.

FSA đưa ra khuyến cáo đanh thép: Các bậc phụ huynh đang sở hữu sản phẩm thuộc lô hàng nêu trên tuyệt đối không được tiếp tục cho trẻ sử dụng. Ngay cả khi trẻ đã uống và chưa có biểu hiện lạ, việc dừng sử dụng ngay lập tức là bắt buộc để phòng ngừa rủi ro tiềm ẩn.

Về quyền lợi khách hàng, Danone và các nhà phân phối cam kết hoàn tiền toàn bộ giá trị sản phẩm. Quy trình này được tối giản hóa tối đa: người mua chỉ cần mang sản phẩm đến cửa hàng, có thể kèm theo hóa đơn hoặc không, đều sẽ được giải quyết thỏa đáng.