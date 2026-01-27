Trong số các nạn nhân có hai thiếu niên tử vong trong tai nạn trượt tuyết thương tâm, một giáo viên tiểu học chết vì hạ thân nhiệt sau khi rời quán bar giữa đêm giá rét, cùng 6 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay riêng tại bang Maine.

Theo giới chức địa phương, riêng thành phố New York đã ghi nhận ít nhất 7 trường hợp tử vong liên quan đến đợt rét cực đoan này, dù nguyên nhân chính xác của từng ca vẫn chưa được công bố. Ngoài ra, một người đàn ông ở Long Island cũng đã thiệt mạng khi đang xúc tuyết bên ngoài một nhà thờ.

Ảnh: Reuters

Ca tử vong đầu tiên được báo cáo là một bé gái 16 tuổi tại bang Texas. Theo cảnh sát thành phố Frisco, ngoại ô Dallas, cô bé cùng một bạn nữ khác đang ngồi trên xe trượt tuyết được kéo bằng một chiếc xe Jeep do một thiếu niên 16 tuổi điều khiển thì bất ngờ va vào lề đường rồi đâm mạnh vào gốc cây. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên một người không qua khỏi, người còn lại hiện trong tình trạng nguy kịch. Vụ việc đang được điều tra và chưa có trường hợp nào bị bắt giữ.

Một tai nạn tương tự cũng xảy ra tại bang Arkansas, nơi một thiếu niên 17 tuổi tử vong sau khi xe trượt tuyết do ATV kéo va vào cây.

Tại bang Kansas, cô Rebecca Rauber, 28 tuổi, giáo viên lớp 2, đã tử vong sau khi rời một quán bar vào đêm muộn trong điều kiện nhiệt độ xuống tới 3 độ F (khoảng -16 độ C). Cô rời đi mà không mang theo túi xách. Thi thể của nạn nhân được tìm thấy vào ngày 25/1, bị tuyết phủ kín, cách nơi cuối cùng được nhìn thấy vài trăm mét. Giới chức tin rằng nguyên nhân tử vong là do hạ thân nhiệt.

Cùng thời điểm, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) xác nhận 6 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc máy bay phản lực tư nhân rơi và bốc cháy ngay sau khi cất cánh từ sân bay Bangor, bang Maine, vào tối 25/1. Chiếc Bombardier Challenger 600 được đăng ký thuộc sở hữu của một công ty luật lớn có trụ sở tại Houston.

Máy bay ngừng hoạt động do bão mùa đông (Ảnh: Edna Leshowitz/ZUMA / SplashNews.com)

Theo báo cáo sơ bộ, máy bay “gặp sự cố chưa rõ nguyên nhân trong quá trình cất cánh”, sau đó lật ngược và bốc cháy dữ dội. Dữ liệu ghi âm kiểm soát không lưu cho thấy có người đã nói câu “Hãy có ánh sáng” ngay trước khi kiểm soát viên thông báo phát hiện “một máy bay chở khách đang lật úp”, chỉ khoảng 45 giây sau khi được phép cất cánh.

Tại New York City, 7 người được phát hiện tử vong trong những ngày qua. Trường hợp gần nhất là một người đàn ông 52 tuổi, được tìm thấy tại khu vực đường 96 và đại lộ 34, quận Queens. Thị trưởng New York Zohran Mamdani cho biết, một số nạn nhân từng có liên hệ với hệ thống nhà tạm trú của thành phố.

“Hiện còn quá sớm để đưa ra kết luận về nguyên nhân tử vong. Tuy nhiên, đây là đợt rét mà New York chưa từng trải qua trong suốt 8 năm qua, và mức độ khắc nghiệt của nó là vô cùng nguy hiểm”, ông Mamdani phát biểu tại cuộc họp báo hôm thứ Hai.

Tại Floral Park, Long Island, một cựu sĩ quan Sở Cảnh sát New York, ông Roger McGovern (60 tuổi), đã tử vong khi đang xúc tuyết tại một nhà thờ. Ở hạt Essex, bang New Jersey, một người đàn ông 67 tuổi cũng qua đời sau khi lên cơn bệnh trong lúc dọn tuyết.

Tại hạt Lehigh, bang Pennsylvania, ba người trong độ tuổi từ 60 đến 84 đã tử vong khi đang xúc tuyết, theo thông tin từ văn phòng pháp y địa phương.

Bang Massachusetts ghi nhận một vụ việc thương tâm khác khi một phụ nữ 51 tuổi và chồng bị xe ủi tuyết đâm trúng trong bãi đỗ xe của Cơ quan Giao thông Vịnh Massachusetts (MBTA). Người phụ nữ đã tử vong, trong khi chồng bà may mắn sống sót và đang hồi phục trong bệnh viện. Tài xế xe ủi tuyết đã ở lại hiện trường và hợp tác với cơ quan chức năng. “Đây là một sự cố không thể tưởng tượng nổi và vô cùng kinh hoàng”, Giám đốc Cảnh sát Giao thông MBTA Richard Sullivan nói.

Nhiều người mắc kẹt trên đường giữa tuyết trắng (Ảnh: USA TODAY NETWORK)

Ngoài ra, một người khác được phát hiện tử vong do hạ thân nhiệt bên ngoài một trạm xăng tại thành phố Austin, bang Texas. Truyền thông Mỹ cũng ghi nhận thêm 3 ca tử vong liên quan đến bão tại bang Tennessee và 2 trường hợp tại Louisiana.

Hệ thống giao thông cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Bên ngoài thành phố Chicago, một đoàn tàu chở khách đã va chạm với xe ủi tuyết tại Bartlett, bang Illinois, khiến tài xế xe ủi tuyết bị thương nặng và phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Tính đến sáng thứ Hai, khoảng 700.000 hộ gia đình trên khắp nước Mỹ vẫn đang trong tình trạng mất điện khi nhiệt độ tiếp tục duy trì dưới mức đóng băng. Các bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất gồm Tennessee, Texas, Mississippi và Louisiana, theo dữ liệu từ poweroutage.us.

Công ty Điện lực Nashville, đơn vị bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, cho biết sẽ tăng gấp đôi lực lượng sửa chữa, triển khai gần 300 công nhân điện trên toàn khu vực để khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất.

Nguồn: The NewYork Times