Kinh hoàng: Máy bay tư nhân rơi khi cất cánh giữa bão tuyết đóng băng tại Mỹ

Theo các cơ quan chức năng, một chiếc chuyên cơ tư nhân chở 8 người đã gặp nạn khi đang cất cánh từ một sân bay ở Maine trong bối cảnh tuyết rơi dày đặc tại khu vực này vào tối Chủ Nhật (25/1).

Cục Hàng không Liên bang (FAA) cho biết trong một tuyên bố gửi tới tờ The Post rằng chiếc Bombardier Challenger 600 đã bị rơi ngay sau khi cất cánh từ Sân bay Quốc tế Bangor vào khoảng 7 giờ 45 phút tối giờ địa phương.

Mức độ thương tích của các hành khách hiện vẫn chưa rõ ràng.

Chuyên cơ tư nhân bị lật trong thời tiết đầy tuyết với các đội cứu hộ tại hiện trường.

Các đội cứu hộ đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. Sân bay hiện đã đóng cửa để lực lượng ứng cứu đầu tiên đánh giá xác máy bay.

“Một sự cố tại sân bay đang được điều tra. Các lực lượng phản ứng nhanh đang có mặt tại hiện trường để đánh giá tình hình. Vui lòng tránh khu vực sân bay,” Sân bay Quốc tế Bangor đăng tải trên mạng xã hội.

Chiếc máy bay gặp nạn được đăng ký cho một công ty trách nhiệm hữu hạn tại Houston, CNN đưa tin.

Tuyết rơi trắng xóa khiến công tác cứu hộ thêm khó khăn. Tình trạng của 8 hành khách hiện vẫn chưa được xác định.

Bangor hiện đang trải qua nhiệt độ dưới mức đóng băng và tuyết rơi giữa một cơn bão mùa đông mạnh mẽ đã tấn công phần lớn vùng Đông Bắc vào Chủ Nhật. FAA và NTSB sẽ tiến hành điều tra vụ việc.

