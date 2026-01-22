“Chưa từng xảy ra”: Máy bay cất cánh dù 30 hàng khách vẫn đang mắc kẹt ở sân bay

Theo truyền thông Anh, chuyến bay từ Manchester đến Alicante đã khởi hành mà không có hơn 30 du khách do một sự nhầm lẫn tại khu vực lên máy bay. Khoảng 35 hành khách cho biết họ bị mắc kẹt trong một khu vực cầu thang cụt suốt gần 40 phút, dù đã xuất trình thẻ lên máy bay cho nhân viên tại cổng khởi hành.

Nhóm hành khách này được cho là đã rẽ nhầm xuống cầu thang thay vì đi theo lối cầu ống dẫn thẳng lên máy bay Airbus A321.

Matt, một hành khách đến từ Denton, chia sẻ rằng anh hoàn toàn sững sờ trước sự việc, nhất là khi anh và con trai đã có mặt tại sân bay từ sớm và dư thời gian làm thủ tục.

Ảnh: Getty

Anh cho biết nhân viên Jet2 nói với anh rằng đây là sự cố “chưa từng xảy ra trước đây”, sau khi cả nhóm đứng chờ trong khu vực cầu thang với hy vọng sẽ có người mở cửa để họ lên máy bay.

Matt kể lại: “Chúng tôi bắt đầu tự hỏi tại sao cửa vẫn chưa mở. Chúng tôi còn nghĩ có lẽ sẽ có xe buýt đến đón và đưa ra máy bay. Tôi thật sự không thể hiểu nổi việc họ lại không tiến hành điểm danh hành khách”.

Chuyến bay mang số hiệu LS879 rời nhà ga số 3 của sân bay Manchester vào khoảng 7 giờ sáng theo đúng lịch trình, cho hành trình kéo dài khoảng 2 giờ 45 phút đến Alicante.

Phía Jet2 cho biết hãng đang điều tra sự việc một cách “khẩn cấp” phối hợp cùng sân bay Manchester. Các chuyến bay thay thế đến Alicante đã được sắp xếp cho toàn bộ hành khách bị ảnh hưởng.

Trong thời gian chờ đợi thông tin về chuyến bay tiếp theo, các hành khách còn được Jet2 phát phiếu mua hàng trị giá 10 bảng Anh (353 nghìn đồng).

Một người phát ngôn của Jet2 cho biết trong tuyên bố hôm qua: “Chúng tôi đã nắm được thông tin về việc chuyến bay LS879 từ Manchester đi Alicante khởi hành mà không có một số hành khách vào sáng nay và đang khẩn trương điều tra sự việc cùng sân bay.

Đội ngũ của chúng tôi đang hỗ trợ các hành khách này và đã sắp xếp để họ bay đến Alicante trên các chuyến khác trong ngày. Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới những khách hàng bị ảnh hưởng”.