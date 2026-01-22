Cháy rừng nghiêm trọng ở Hàn Quốc

Cả hai vụ cháy nói trên đều đã bước sang ngày thứ hai liên tiếp.

Theo báo Korea Herald, hàng trăm lính cứu hỏa cùng 17 máy bay trực thăng đã được huy động để dập tắt đám cháy rừng đang hoành hành ngày thứ hai liên tiếp tại huyện Gijang, thành phố Busan. Vụ cháy này bùng phát lúc 19h45 ngày 21/1 (giờ địa phương) tại một nhà máy sản xuất gạch ở huyện Gijang, phía Đông Bắc thành phố Busan, trước khi lan sang một ngọn đồi gần đó. Chưa có trường hợp thương vong nào được báo cáo, nhưng khoảng 30 người đã được khuyến cáo sơ tán khỏi một khu nghỉ dưỡng trong khu vực.

Một đám cháy bắt nguồn từ nhà máy ở huyện Gijang, Busan trước khi lan sang một ngọn đồi gần đó vào tối 21/1/2026 (Ảnh: Trụ sở Phòng cháy chữa cháy Busan)

Theo Trụ sở Cứu hỏa và Phòng chống Thảm họa thành phố Busan và Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc, tính đến 6h30 ngày 22/1 (giờ địa phương), đám cháy đã được khống chế khoảng 65%, ảnh hưởng đến 11 ha đất rừng. Khoảng 340 người, gồm lực lượng cứu hỏa, lâm nghiệp, cảnh sát và chính quyền địa phương, đã làm việc xuyên đêm để thiết lập các đường ngăn lửa.

Hình ảnh do cơ quan cứu hỏa địa phương cung cấp cho thấy đám cháy rừng hoành hành hôm 21/1 trên một ngọn núi ở Busan, cách Seoul khoảng 320 km về phía Đông Nam (Ảnh: Yonhap)

Cơ quan cứu hỏa Busan đã ban hành cảnh báo khẩn cấp cấp độ 2, trong khi Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc kích hoạt mức ứng phó cháy rừng cấp độ 1. Một số tuyến đường gần hiện trường đã bị phong tỏa. Giới chức Hàn Quốc cho biết công tác chữa cháy đang được đẩy mạnh trong bối cảnh thời tiết khô hạn, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng lan rộng.

Trong khi đó, theo báo Korea JoongAng Daily, công tác chữa cháy tiếp tục diễn ra ngày thứ hai liên tiếp để khống chế đám cháy rừng ở Gwangyang, tỉnh Nam Jeolla. Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc và lực lượng cứu hỏa tỉnh Nam Jeolla cho biết vụ cháy rừng tại Gwangyang bùng phát vào chiều 21/1, sau khi đám cháy từ một ngôi nhà dân gần đó lan sang khu rừng trên sườn đồi.

Tổng cộng 38 xe cứu hỏa, bao gồm 20 xe chỉ huy và ứng phó cháy rừng và 17 xe chữa cháy, cùng 322 nhân viên đã được triển khai để dập tắt đám cháy. Đến sáng 22/1, ngọn lửa đã thiêu rụi hơn 42 ha rừng ở Gwangyang. Khoảng 100 cư dân tại các khu vực lân cận đã được sơ tán đến các điểm trú ẩn tạm thời.

Ngày 22/1, trực thăng được điều động để khống chế đám cháy rừng ở Gwangyang, tỉnh Nam Jeolla (Ảnh: Yonhap)

Nhà chức trách dự kiến sẽ triển khai thêm 26 trực thăng cứu hỏa nhằm dập tắt hoàn toàn đám cháy trong ngày. Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc dự kiến sẽ dập tắt hoàn toàn đám cháy vào cuối ngày hôm nay (22/1).



"Đám cháy đã được khống chế khoảng 80%" - một phát ngôn viên từ Trụ sở Cứu hỏa tỉnh Nam Jeolla cho biết - "Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc để ngăn ngừa thương vong và khống chế đám cháy".