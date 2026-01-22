Hàng nghìn túi khoai tây chiên và hành tây trôi dạt vào bờ biển Anh

(Ảnh: CNN)

Theo chính quyền địa phương, chiến dịch thu dọn đã được triển khai từ ngày 21/1 dọc theo bờ biển East Sussex, sau khi nhiều container trên hai tàu hàng rơi xuống biển trong các cơn bão xảy ra vào cuối năm 2025 và đầu tháng này, khiến một lượng lớn thực phẩm đóng gói bằng nhựa trôi dạt vào bờ biển, trong đó Eastbourne là khu vực chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất.

Ông Joel Bonnici, một cư dân tại Eastbourne, cho biết hành tây bắt đầu xuất hiện trên bãi biển từ giữa tuần trước. Nhiều người dân địa phương đã tự nguyện tham gia thu gom các túi nhựa chứa thực phẩm. Đến cuối tuần, tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn khi khoai tây chiên tràn ngập bãi cát. Từ xa, bãi biển trông như được phủ một lớp cát vàng, song thực chất là hàng loạt túi khoai tây đóng gói.

(Ảnh: CNN)

Nhiều gia đình và tình nguyện viên đã tạm gác các hoạt động cá nhân để tham gia dọn dẹp. Các nhóm bảo vệ môi trường địa phương cảnh báo, rác thải nhựa, đặc biệt là túi nilon, có thể bị các loài sinh vật biển như hải cẩu nhầm lẫn với thức ăn, gây nguy hiểm đến tính mạng. Khu vực bị ảnh hưởng nằm gần nơi sinh sống của một đàn hải cẩu khoảng 20 - 30 cá thể.

Tổ chức môi trường Plastic Free Eastbourne đã kêu gọi thêm tình nguyện viên dọn dẹp hàng nghìn túi khoai tây và hành tây trôi dạt vào đoạn bờ biển vốn rất nhạy cảm về sinh thái. Chính quyền thị trấn Eastbourne xác nhận phần lớn bao bì nhựa đã được người dân và tình nguyện viên thu gom, đồng thời gửi lời cảm ơn tới cộng đồng vì những nỗ lực bảo vệ môi trường.

(Ảnh: CNN)

(Ảnh: CNN)

Không chỉ Eastbourne, nhiều bãi biển lân cận cũng bị ảnh hưởng. Hội đồng thành phố Brighton và Hove cho biết đã thu gom gần 1,9 tấn rác thải chỉ trong một ngày, cao gấp gần 4 lần so với mức trung bình cùng kỳ hàng năm.

Trong khi đó, Công ty cứu hộ hàng hải Brand Marine thông tin đang phối hợp với chủ tàu container Lombok Strait, cùng lực lượng bảo vệ bờ biển Anh, để xác định vị trí và trục vớt 17 container thực phẩm bị rơi xuống biển trong cơn bão ngày 8/1. Công tác khắc phục hậu quả dự kiến sẽ còn kéo dài, trong bối cảnh nguy cơ ô nhiễm môi trường biển vẫn hiện hữu.