Toàn cảnh bão mùa đông lịch sử càn quét nước Mỹ: Hàng loạt bang ban bố tình trạng khẩn cấp, New York “tê liệt” trong tuyết dày 25cm, ít nhất 5 người tử vong

Mức nhiệt gây nguy hiểm cho con người sau vài phút tiếp xúc

Một cơn bão mùa đông cực mạnh đã tràn qua miền Đông nước Mỹ vào ngày 25/1 (giờ địa phương), mang theo tuyết dày, mưa tuyết và mưa đóng băng. Cùng với đó, khối không khí lạnh Bắc Cực cũng bao trùm hầu hết khu vực phía đông dãy Rocky. Thời tiết khắc nghiệt khiến sinh hoạt của hàng chục triệu người dân bị đảo lộn.

Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ đã ban hành cảnh báo bão mùa đông đối với gần như toàn bộ 1/3 phía Đông nước này, ảnh hưởng tới khoảng 118 triệu người. Đồng thời, khoảng 157 triệu người Mỹ được khuyến cáo đề phòng rét đậm, với nền nhiệt xuống dưới 0 độ C dọc biên giới Canada và lan sâu tới tận vùng ven Vịnh Mexico.

Ảnh: The NewYork Times

Ảnh: The NewYork Times

Ảnh: The NewYork Times

Ảnh: The NewYork Times

Đợt không khí lạnh kèm theo gió mạnh đã khiến chỉ số gió lạnh tại khu vực đồng bằng phía Bắc giảm xuống mức âm 50 độ F, tương đương khoảng âm 46 độ C, mức có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe con người chỉ sau vài phút tiếp xúc ngoài trời.

Giao thông tê liệt, hạ tầng quá tải

Ngành hàng không chịu ảnh hưởng nặng nề khi hơn 11.000 chuyến bay nội địa Mỹ bị hủy trong ngày 25/1, mức cao nhất kể từ giai đoạn đầu của đại dịch Covid-19, theo dữ liệu từ FlightAware. Sân bay quốc gia Ronald Reagan ở bang Virginia gần như phải đóng cửa hoàn toàn, trong khi các sân bay lớn tại New York, Philadelphia và Charlotte ghi nhận ít nhất 80% chuyến bay bị hủy.

Ảnh: Reuters

Không chỉ giao thông, hệ thống điện cũng chịu sức ép nghiêm trọng. Mưa đóng băng tại các bang miền Nam đã tạo thành lớp băng dày tới 2,5 cm, khiến cây cối gãy đổ và làm hư hại đường dây truyền tải. Cao điểm của cơn bão ghi nhận hơn 1 triệu hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tại 8 bang từ Texas đến Carolina bị mất điện. Riêng bang Tennessee chiếm khoảng 1/3 tổng số sự cố.

Tính đến tối 25/1 theo giờ miền Đông, vẫn còn hơn 800.000 khách hàng chưa được khôi phục điện, theo dữ liệu từ PowerOutage.us.

New York trở thành tâm điểm bão tuyết

New York đang trải qua một trong những đợt bão tuyết nghiêm trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây khi lượng tuyết rơi chỉ trong một buổi sáng đã gần chạm mức trung bình của cả tháng một hàng năm. Theo thống kê, thành phố này thường chỉ ghi nhận khoảng 20 cm tuyết trong cả tháng. Nhưng trong sáng 25/1, tại Công viên Trung tâm và sân bay LaGuardia lượng tuyết rơi đã đạt khoảng 17,8 cm và dần tăng lên khoảng 20 đến 25 cm trên khắp thành phố.

Từ thành phố New York, nơi lượng tuyết rơi đã đạt khoảng 7 inch vào sáng nay, hiện đang tăng lên 8 đến 10 inch trên khắp thành phố

Tuyết rơi với cường độ khoảng 2,5 cm mỗi giờ vào rạng sáng khiến tầm nhìn tại nhiều khu vực gần như bằng không, cầu Brooklyn từng bị tuyết che phủ hoàn toàn. Đến trưa, tuyết chuyển sang mưa tuyết kèm theo gió mạnh, làm điều kiện di chuyển thêm nguy hiểm.

Nguồn: CNN

Thị trưởng New York Zohran Mamdani cho biết đã có ít nhất 5 người dân tử vong ngoài trời ngay cả trước khi tuyết bắt đầu rơi, cho thấy mức độ rủi ro đặc biệt lớn đối với những người vô gia cư trong đợt rét đậm kéo dài. Thành phố đã quyết định chuyển sang hình thức học trực tuyến trong ngày 26/1 nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

Để ứng phó, Cục Vệ sinh New York đã huy động khoảng 2.000 xe ủi tuyết cùng 700 xe rải muối. Tuy nhiên, giới chức thừa nhận việc xử lý đường sá gặp nhiều khó khăn khi nhiệt độ xuống dưới âm 9 độ C, khiến muối rải đường kém hiệu quả.

Chính quyền liên bang và các bang ban bố tình trạng khẩn cấp

Gọi đây là một cơn bão mang tính lịch sử, Tổng thống Donald Trump ngày 24/1, đã phê duyệt tuyên bố thảm họa khẩn cấp liên bang cho khoảng một chục bang. Tổng cộng 17 bang cùng Washington DC đã ban bố tình trạng khẩn cấp vì thời tiết.

Tại New York, Thống đốc Kathy Hochul đã huy động Lực lượng Vệ binh Quốc gia tại thành phố New York, Long Island và thung lũng Hudson để hỗ trợ công tác cứu hộ và dọn dẹp hậu quả bão tuyết.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Bộ Năng lượng Mỹ cũng ban hành lệnh khẩn cấp cho phép các đơn vị vận hành lưới điện tại Texas và khu vực Trung Đại Tây Dương huy động nguồn phát điện dự phòng nhằm hạn chế nguy cơ mất điện trên diện rộng.

Dù hệ thống bão dự kiến rời bờ Đông trong ngày 26/1, các nhà khí tượng cảnh báo không khí Bắc Cực sẽ tiếp tục tràn xuống, kéo dài tình trạng giá rét và băng giá trong nhiều ngày tới, đồng nghĩa nguy cơ sự cố hạ tầng vẫn chưa chấm dứt.

Nguồn: CNN, NewYork Times, Reuters