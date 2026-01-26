Bị mẹ bỏ quên trong ô tô giữa nắng nóng kinh hoàng, bé gái 10 tháng tuổi tử vong thương tâm

Một tòa án tại Louisiana (Mỹ) vừa tuyên phạt Hannah Faith Cormier, 33 tuổi, 5 năm tù giam kèm lao động khổ sai sau khi cô nhận tội vô ý gây tử vong, liên quan đến cái chết của con gái 10 tháng tuổi bị bỏ quên trong ô tô nóng bức khi cô đi làm tại một nhà hàng thức ăn nhanh.

Ảnh chụp chân dung tội phạm Cormier tại nhà tù

Theo hồ sơ tòa án, sự việc xảy ra khi Cormier lái xe đưa con đến nơi cô làm việc tại một nhà hàng thức ăn nhanh ở Louisiana. Trong ngày xảy ra tai nạn, nhiệt độ ngoài trời lên tới khoảng 95 °F (khoảng 35 °C), nhưng Cormier đã đóng cửa xe và để đứa trẻ ở lại trong suốt gần 90 phút khi cô đi làm. Lực lượng chức năng sau đó xác định nhiệt độ trong ô tô có thể đã lên tới khoảng 109 °F (43 °C) - mức nhiệt cực kỳ nguy hiểm đối với trẻ nhỏ.

Bé gái được phát hiện bất tỉnh trong xe và được đưa tới bệnh viện. Mặc dù được cấp cứu, em đã trượt qua khỏi ngưỡng chịu đựng của cơ thể và tử vong do say nắng. Đo nhiệt độ của cơ thể bé tại bệnh viện cho thấy tình trạng đã trở nên vô cùng nghiêm trọng.

Trong phiên xét xử, công tố viên nhấn mạnh việc để trẻ nhỏ một mình trong ô tô nóng không chỉ là sai lầm mà còn là hành vi vô cùng nguy hiểm và cần bị trừng phạt. Bản án 5 năm tù không cho phép hoãn thi hành án, tạm tha hay án treo được đưa ra nhằm “bảo vệ những đứa trẻ không thể tự bảo vệ mình”.

Cormier hiện đã trải qua các buổi tư vấn về nuôi dạy con và sức khỏe tâm thần, cũng như tái hòa nhập với gia đình trong một thời gian ngắn trước khi bị dẫn giải vào tù thi hành án.

Nguồn: People