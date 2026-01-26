Bằng chứng mới về nơi sự sống ngoài Trái Đất có thể đang bơi lội

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học The Planetary Science Journal cho biết mặt trăng băng giá Europa của Sao Mộc có thể sở hữu một phương pháp chưa từng được biết đến trước đây để nuôi dưỡng sự sống ngoài Trái Đất.

Europa từ lâu đã được tin tưởng rằng có một đại dương ngầm khổng lồ bên dưới vỏ băng. Săn tìm dấu hiệu của sự sống trong đại dương đó là một trong những mục tiêu mà sứ mệnh Europa Clipper của NASA hướng đến.

Mặt trăng Europa của Sao Mộc được kỳ vọng sở hữu sự sống ở đại dương bên dưới vỏ băng - Ảnh: NASA

Theo Space.com, một trong những trở ngại lớn nhất đối với sự sống ở Europa là làm sao oxy và các chất oxy hóa - được tạo ra do bức xạ trên bề mặt - có thể xuyên qua lớp vỏ băng dày đặc để xuống đại dương và nuôi dưỡng các sinh vật đang bơi lội trong đó.

Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học từ Đại học bang Washington (Mỹ) cho thấy câu trả lời có thể nằm ở một quá trình địa chất chậm nhưng dai dẳng khiến một phần băng trên bề mặt Europa chìm xuống, mang theo các chất hóa học đó xuống dưới.

Sử dụng mô hình máy tính, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các túi băng giàu muối gần bề mặt Europa có thể trở nên đặc hơn và yếu hơn về mặt cơ học so với băng tinh khiết hơn xung quanh.

Trong điều kiện thích hợp, những mảng băng đặc hơn này có thể tách ra và từ từ chìm xuống, xuyên qua lớp vỏ băng, cuối cùng chạm đến đại dương bên dưới chỉ trong vòng 30.000 năm.

Quá trình này được gọi là sự sụt lún thạch quyển, tương tự như một quá trình địa chất trên Trái Đất, trong đó các phần của lớp ngoài cùng của hành tinh chìm xuống lớp phủ.

Để kiểm tra xem liệu một cơ chế tương tự có thể hoạt động trên Europa hay không, các tác giả đã mô phỏng một lớp vỏ băng dày khoảng 30 km trong nhiều điều kiện khác nhau.

Trong cả 6 kịch bản mà nhóm nghiên cứu đã xem xét, vật chất bề mặt trong phạm vi 300 mét trên cùng đều chìm xuống phía đáy của lớp vỏ.

Trong một số mô phỏng, quá trình chìm bắt đầu sau 1-3 triệu năm và đạt đến đáy lớp vỏ sau 5 đến 10 triệu năm. Nhưng với các lớp vỏ băng bị hư hại hoặc suy yếu nghiêm trọng hơn, quá trình chìm bắt đầu chỉ sau 30.000 năm.

Hiện tượng này cũng xảy ra với hầu hết mọi hàm lượng muối, miễn là lớp băng bề mặt bị suy yếu ở mức độ nào đó.