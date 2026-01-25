Mỹ: Hơn 15.000 chuyến bay bị gián đoạn do bão mùa Đông

Theo dữ liệu theo dõi thời gian thực từ FlightAware, tính đến 5h40 sáng 24.1 theo giờ địa phương, gần 10.000 chuyến bay tại Mỹ đã bị hủy tính đến ngày 26.1, cùng khoảng 5.000 chuyến khác bị hoãn do ảnh hưởng của bão mùa đông diện rộng.

Trong số các hãng hàng không, American Airlines chịu tác động nặng nề nhất trong ngày 24.1 với 822 chuyến bay bị hủy và 30 chuyến bị chậm. Southwest Airlines đứng thứ hai với 571 chuyến hủy và 33 chuyến hoãn. Delta Airlines ghi nhận 165 chuyến bay bị hủy và 33 chuyến bị chậm. United Airlines là hãng ít bị ảnh hưởng nhất trong nhóm bốn hãng lớn, song vẫn có 150 chuyến bay bị hủy và 45 chuyến bị hoãn.

Ảnh: Fox News

Cùng ngày, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) thông báo nhiều sân bay trên khắp nước Mỹ buộc phải đóng cửa, trong đó có sân bay quốc tế Harry Reid, sân bay John Wayne và sân bay quốc tế San Diego. Các chuyên gia khí tượng và điều hành không lưu đang làm việc liên tục để theo dõi diễn biến thời tiết và bảo đảm an toàn cho hành khách.

Joshua Jennings, nhân viên giám sát không lưu của FAA, cho biết các biện pháp an toàn đang được triển khai nghiêm ngặt, bao gồm dọn tuyết trên đường băng và khử băng cho máy bay. FAA cũng khuyến cáo người dân theo dõi các cập nhật mới nhất trên website của cơ quan này trước khi lên kế hoạch di chuyển.

Cơn bão mùa đông lần này được đánh giá là hiếm gặp, với phạm vi ảnh hưởng kéo dài hơn 3.700 km, từ bang New Mexico ở phía Tây đến bang Maine ở phía Đông nước Mỹ. Theo FOX Weather, hơn 190 triệu người dân Mỹ đang sinh sống trong khu vực chịu cảnh báo thời tiết mùa đông, con số được cho là phá kỷ lục về số lượng hạt cùng lúc nằm trong diện cảnh báo bão mùa đông.

Ảnh: Reuters

Trước đó, Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) đã kêu gọi người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng không chủ quan, đồng thời khuyến cáo hạn chế tối đa việc đi lại nếu không thực sự cần thiết.

Tổng thống Donald Trump cũng đã chia sẻ lại thông điệp của NWS trên mạng xã hội Truth Social, cho biết Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) đang trong trạng thái sẵn sàng ứng phó. Ông nhấn mạnh chính quyền liên bang đang phối hợp chặt chẽ với các bang và địa phương, đồng thời kêu gọi người dân giữ an toàn và giữ ấm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Nguồn: Fox News