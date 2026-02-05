Khởi tố tài xế gây tai nạn khiến 2 anh em người Việt tử vong tại Đức

Vụ việc xảy ra vào đầu tháng 7/2025.

Trưởng công tố Dominik Mies cho biết Mohammad S. (24 tuổi) bị truy tố về hành vi lái xe nguy hiểm, coi thường tính mạng người khác dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Cáo trạng xác định rạng sáng 6/7/2025, sau khi sử dụng chất kích thích, đối tượng này đã lái xe quá tốc độ tại Frankfurt, gây tai nạn khiến Duy Quang và Quang Minh tử vong, đồng thời làm một người bạn đi cùng là Hoàng Trung Hiếu (27 tuổi) bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Mike Seeboth/dpa)



Sau khi gây tai nạn, Mohammad S. không dừng lại mà tiếp tục lái xe bỏ chạy, kéo lê nạn nhân một quãng đường dài trước khi tháo biển số xe nhằm xóa dấu vết. Đối tượng chỉ ra tự thú sau đó vài giờ và đã bị tạm giam từ ngày 15/7/2025. Vụ việc gây chấn động do hành vi liều lĩnh điều khiển phương tiện sau khi sử dụng chất kích thích, tước đoạt mạng sống của 2 sinh viên và để lại thương tật vĩnh viễn cho nạn nhân còn lại.

Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới Đức (WUS), Tiến sĩ Kambiz Ghawami đánh giá cao quyết định của Văn phòng Công tố Frankfurt. Bên cạnh đó, ông Ghawami bày tỏ cảm kích trước tinh thần đoàn kết của kiều bào Việt Nam tại Đức. Thông qua chiến dịch gây quỹ quy mô lớn, trên 8.800 người đã quyên góp được hơn 205.000 Euro (hơn 242.000 USD) để trang trải chi phí điều trị và phục hồi chức năng cho Trung Hiếu.