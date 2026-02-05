Con người sở hữu 206 khúc xương, nhưng người Trung Quốc lại chỉ có 204 khúc? Hai khúc xương bị thiếu đã đi đâu?

Trong sách giáo khoa sinh học, con số 206 luôn được coi là chuẩn mực cho số lượng xương của một người trưởng thành. Tuy nhiên, một cuộc tranh luận âm ỉ trong giới khoa học và trên các diễn đàn mạng từ lâu đã đặt ra một câu hỏi hóc búa: Tại sao rất nhiều người Trung Quốc khi kiểm tra lại chỉ có 204 khúc xương? Phải chăng đây là một sự khác biệt mang tính chủng tộc hay chỉ là một lầm tưởng về mặt giải phẫu? Câu trả lời hóa ra nằm ở những đốt xương nhỏ bé nơi bàn chân, và nó đã được khoa học chứng minh từ hơn nửa thế kỷ trước.

Nguồn gốc của sự hoài nghi này bắt đầu từ một nghiên cứu công bố vào tháng 8 năm 1963 trên tạp chí Giải phẫu học. Tác giả Vạn Ngọc Bích, một chuyên gia giải phẫu học tại Đại học Quân y số 3 của Trung Quốc, đã tiến hành quan sát chi tiết cấu trúc xương bàn chân của hơn 300 người Trung Quốc thông qua phim tia X.

Kết quả thật bất ngờ: Có tới hơn 73% số người được khảo sát chỉ có hai đốt xương ở ngón chân út, thay vì ba đốt như cấu trúc tiêu chuẩn được mô tả trong các tài liệu y học quốc tế thời bấy giờ. Khi mỗi bàn chân thiếu đi một đốt xương, tổng số xương trên cơ thể người Trung Quốc đương nhiên giảm từ 206 xuống còn 204 khúc.

Điều quan trọng cần làm rõ là hiện tượng này không phải là một khiếm khuyết thể chất hay là đặc điểm độc quyền của riêng người Trung Quốc. Các nghiên cứu mở rộng sau đó tại Nhật Bản và Hàn Quốc cho thấy tỷ lệ thiếu đốt ngón chân út ở nhóm dân cư Đông Á nói chung là cực kỳ cao, thậm chí có những báo cáo ghi nhận con số lên tới hơn 80%.

Ngay cả tại châu Âu và Mỹ, một tỷ lệ không nhỏ dân số - dao động từ 35% đến 46% - cũng chỉ sở hữu hai đốt xương ở ngón chân út. Như vậy, con số 206 thực chất chỉ là một con số trung bình mang tính ước lệ, trong khi thực tế số lượng xương người là một con số động và mang tính xác suất cao.

Vậy tại sao lại có sự khác biệt này giữa các vùng địa lý? Một trong những giả thuyết được giới khoa học ủng hộ nhất chính là "thuyết tiến hóa trung tính". Giống như việc một người có mắt một mí hay hai mí, việc ngón chân út có hai hay ba đốt xương không hề gây ra bất kỳ lợi thế hay bất lợi nào cho khả năng sinh tồn của con người hiện đại.

Do đó, đặc điểm này được di truyền một cách ngẫu nhiên và tích lũy theo tỷ lệ khác nhau trong các quần thể dân cư khác nhau. Một giả thuyết khác lại cho rằng đây là kết quả của sự đơn giản hóa cấu trúc khi con người chuyển sang đi thẳng và định cư ở những vùng bằng phẳng, nơi nhu cầu leo trèo linh hoạt bằng ngón chân giảm bớt so với tổ tiên sống trên cây.

Nhìn rộng hơn, số lượng xương trong cơ thể người là một tiến trình thay đổi liên tục theo thời gian. Khi mới chào đời, một đứa trẻ có tới khoảng 305 khúc xương. Theo quá trình trưởng thành, các khúc xương này, đặc biệt là ở vùng sọ và cột sống, sẽ dần hợp nhất với nhau để tạo ra một khung xương vững chắc hơn. Đến tuổi trưởng thành, con số này ổn định ở mức khoảng 206, nhưng vẫn có những biến thể cá nhân như xương vừng hoặc xương phụ khiến số lượng xương thực tế của mỗi người có thể chênh lệch ít nhiều.

Phát hiện về 204 khúc xương ở người Trung Quốc không chỉ là một thông tin thú vị về mặt nhân chủng học mà còn nhắc nhở chúng ta về sự đa dạng và khả năng thích nghi kỳ diệu của cơ thể con người.

Dù sở hữu 204 hay 206 khúc xương, điều đó không làm thay đổi bản sắc hay năng lực của một cá nhân, mà chỉ là một minh chứng cho thấy sự tiến hóa luôn để lại những dấu ấn khác biệt trên mỗi cộng đồng người khác nhau trên toàn cầu. Hiểu đúng về con số này giúp chúng ta có cái nhìn khoa học và chính xác hơn về chính cơ thể mình, thay vì tin vào những lời đồn thổi thiếu căn cứ.