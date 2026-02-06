Người phụ nữ tự ý chỉnh gương giao thông công cộng cho hợp phong thủy khiến cả khu liên tiếp gặp tai nạn

Một người phụ nữ tại Thượng Hải, Trung Quốc do quá ám ảnh với phong thủy đã liên tục thay đổi vị trí của chiếc gương giao thông, gây ra nhiều vụ tai nạn trong khu dân cư nơi mình sinh sống. Cư dân tại đây đã vô cùng lo lắng khi những vụ va chạm xảy ra liên tục tại một khúc cua gấp trong suốt hai tháng qua.

Nhiều người nhận thấy chiếc gương cầu lồi vốn được lắp đặt từ khi khu chung cư đi vào hoạt động năm 2012 thường xuyên bị dịch chuyển, làm mất đi chức năng đảm bảo an toàn công cộng. Mặc dù ban quản lý tòa nhà đã điều chỉnh lại nhiều lần, tình trạng này vẫn tiếp diễn.

Chiếc gương trong câu chuyện

Qua điều tra, người ta phát hiện một người phụ nữ sống đối diện chiếc gương là thủ phạm. Cô đã liên tục xoay gương vì tin rằng nó ảnh hưởng xấu đến phong thủy ngôi nhà mình. Theo quan niệm phong thủy truyền thống của Trung Quốc, gương là một vật phẩm quan trọng. Người ta tin rằng không nên đặt gương đối diện cửa chính, cửa sổ hay giường ngủ vì sẽ xua đuổi thần tài và mang lại rắc rối cho gia chủ.

Chồng của người phụ nữ này, họ La, chia sẻ với truyền hình Thượng Hải rằng vợ ông gần đây gặp nhiều "vận hạn và sức khỏe kém" nên đã mời thầy phong thủy về xem nhà. Người thầy này kết luận chính chiếc gương giao thông là nguyên nhân. Ông La cho biết họ cảm thấy chiếc gương đó giống như "kính chiếu yêu" trong thần thoại. "Chúng tôi không phải yêu quái. Chúng tôi không thấy thoải mái khi bị một chiếc kính chiếu yêu chĩa thẳng vào mình," ông nói và bao biện rằng thực tế chẳng có ai thèm dùng đến cái gương đó.

Tuy nhiên, những người hàng xóm lại không đồng tình. Một cư dân cho biết họ buộc phải cực kỳ cẩn trọng mỗi khi đi qua khúc cua này. Ban quản lý ban đầu đã cố gắng giải quyết êm đẹp bằng cách lắp thêm một chiếc gương khác ở phía đối diện để tài xế từ cả hai hướng đều có thể quan sát mà không làm ảnh hưởng đến nhà ông La. Lúc đầu, vợ ông La đã đồng ý, nhưng vài ngày sau gia đình lại gặp xui xẻo nên cô ta lại tiếp tục chỉnh lại cả hai chiếc gương.

Sau khi lắp gương mới, người phụ nữ chỉnh luôn cả 2 gương

Vào ngày 21 tháng 1, ban quản trị khu phố đã mời cảnh sát đến để giáo dục vợ chồng ông La. Ban quản lý cũng đã dùng xi măng để cố định chặt vị trí của chiếc gương. Cảnh sát cảnh báo rằng hành vi của họ có thể cấu thành tội hình sự và có khả năng phải đối mặt với án tù. Ngoài ra, họ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho bất kỳ tai nạn giao thông nào xảy ra do việc tự ý di dời gương.

Một cư dân mạng bình luận: "Họ bảo vệ phong thủy của mình nhưng lại đánh đổi sự an toàn của người khác. Tôi cho rằng hành động này cuối cùng cũng chẳng mang lại sự bình an cho họ đâu." Một người khác thẳng thắn: "Thật ngớ ngẩn khi đổ lỗi mọi thứ cho một chiếc gương."

Nguồn: SCMP